Чем иногда заканчивается желание погреть руки на решении мигрантского вопроса 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

12.09.2021, 15:45

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На примере римлян и готов.

В четвертом веке уже нашей эры на территории нынешней Украины жили племена готов. Потом, с востока пришел другой народ — гунны, которые хотели заполучить эти земли себе. Готы потерпели поражение.

Остатки народа, те кто не захотел подчиниться и не имел сил, чтобы воевать дальше, решили искать для себя новую Родину. Они двинулись на юг пока не уткнулись в границы Римской Империи.

И после того, как римские войска пресекли несколько попыток нелегального пересечения границы, вожди готов обратились к правительству с официальной просьбой о предоставлении убежища. Взамен они обещали соблюдать римские законы и воевать на стороне Рима, если в том возникнет необходимость.

Принимать эмигрантов для Рима было в общем-то не впервой. Римская республика, а потом и империя, вообще была страной эмигрантов. Но в этот раз все было немного сложнее. Одни говорят, что на границе собралось 200 000 готов, другие, что проще было бы сосчитать число песчинок в пустыне Сахара, чем количество потенциальных переселенцев. В любом случае, с эмиграцией таких масштабов Рим прежде не сталкивался.

И, конечно, у многих людей в правительстве возникли законные опасения. Однако, в конце концов победили те, кто считал, что пользы от эмигрантов будет больше, чем вреда. Что, во-первых, акт беспрецедентного гуманизма прославит императора среди всех стран и народов, а, во-вторых, он получит бесплатно множество отменных солдат.

В общем, масштабное переселение состоялось. И, довольно скоро обнаружилось, что люди, которые выступали за принятия эмигрантов, руководствовались не только гуманитарными соображениями.

Дело в том, что каждому гражданину Империи, вне зависимости от происхождения, полагался минимальный социальный пакет. Чтобы ему не приходилось выбирать между смертью от голода и бунтом. И предполагалось, что римское правительство обеспечит новых переселенцев бесплатным продовольствием, до того, как они обустроятся на новом месте.

Но ты же помнишь, что никто готов никто не удосужился посчитать. И для предприимчивых людей это открывало множество возможностей. Получив продовольствие из государственных запасов, они выдавали готам лишь малую часть, жалуясь при этом на жадность правительства. А остатки этого бесплатного продовольствия продавали тем же самым готам, но уже по ценам значительно выше рыночных.

А еще, оказалось, что между переселенцами и римлянами существуют трудно преодолимые цивилизационные различия. Готы с большим уважением относились к римской цивилизации, но считали несправедливым что ее плодами пользуются римляне, в то время как им самим достаются жалкие крошки со стола.

Опасаясь конфликтов с местными, римляне селили готов в специальных лагерях, запретив им доступ в римские города. Готы же считали такое недоверие к себе оскорбительным. На почве этого запрета регулярно возникали конфликты. И, в конце концов, одна из ссор у городских ворот переросла в сражение, в котором был истреблен целый отряд римских солдат.

И после этого готы решили, что подчиняться римским законам уже не имеет смысла. Толпы варваров разбрелись по окрестностям с целью насильственного перераспределения благ цивилизации. Пытаясь положить конец грабежам, император двинул против готов армию. У города Адрианополь римское войско попало в засаду и было наголову разгромлено. Император и две трети его войска погибли.

Чтобы восстановить порядок новому императору пришлось снимать войска с других границ. И этим, конечно, не замедлили воспользоваться другие варварские племена, желавшие приобщиться к благам римской цивилизации. В общем, прямым следствием великого переселения готов в Римскую Империю стал грабеж Рима теми же готами тридцать лет спустя.

Говорят, перед битвой при Адрианополе, в римском лагере нашли орла с перерезанным горлом. Так уж повелось, что хищные птицы часто сулят правительствам разные неприятности. Как соколы, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

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