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В России ограбили дом известной теннисистки

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  • 12.09.2021, 15:50
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В России ограбили дом известной теннисистки

У нее украли олимпийские медали.

В Московской области обокрали дом теннисистки, олимпийской чемпионки Елены Весниной. Об этом спортсменка рассказала ТАСС 12 сентября.

Вместе с мужем теннисистка была на ужине. Когда они вернулись домой, то обнаружили, что украдены обе олимпийские медали и драгоценности. Также взломали сейф, сообщила Веснина.

Грабители проникли в дом, взломав дверь. По словам Весниной, они с мужем забыли включить в доме сигнализацию, поэтому в момент кражи она не сработала. Точный ущерб еще не почитали.

Спортсменка обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что правоохранители уже проводят осмотр дома.

В разговоре с "Коммерсантом" Веснина уточнила, что медали лежали в спортивной сумке. Спортсменка рассказала, что показывала их детям в теннисном клубе, поэтому не убирала в сейф. Документы при этом остались на месте.

Президент федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил "Спорт-Экспрессу", что федерация поможет спортсменке.

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