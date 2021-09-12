В Белыничах электромонтер вытащил двух человек из горящего дома
- 12.09.2021, 15:58
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Он заметил дым и вызвал спасателей.
Электромонтер местного филиала «Могилёвэнерго» вытащил из горящего дома двух человек и вызвал пожарных, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 12 сентября в 1:46 — горел жилой дом по улице Мичурина в Белыничах. Спасателей вызвал местный житель Дмитрий Андрейчиков. Он увидел дым, зашел в дом, нашел на полу женщину и рядом на кровати мужчину и вытащил их на свежий воздух.
Пожарные позже обнаружили под обрушившимися конструкциями обгоревшее тело еще одной женщины.
Спасенными оказались владелец дома 1964 года рождения и его знакомая 1987 года рождения. Женщина с ожогами 3 степени 2% тела доставлена в местную больницу. Ее состояние удовлетворительное.
Теперь спасатели выясняют причины пожара и личность погибшей.