Чем закончится борьба за московский престол? 3 Александр Немец

12.09.2021, 16:02

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Новый Субэдэй-бахадур при новом Чингисхане.

Военный министр Шойгу предан руководству Китая и, скорее всего, получает из Пекина немаленькое тайное жалованье. А как относятся к Шойгу в Китае?

Откроем китайский государственный англоязычный сайт china.org.cn и посмотрим насколько часто здесь упоминается высшее российское начальство. Используем, в поисковом окошке, английскую транскрипцию, для большего охвата.

Оказывается, “Putin” упоминается более 16.000 раз, “Lavrov” упоминается почти 5000 раз, "Shoigu" встречается примерно 850 раз. Остальные "большие начальники" – Patrushev, Naryshkin, Bortnikov, Mishustin – от 60 до 240 раз.

Путин, очевидно, скоро "исчезнет с экрана". Лавров – чисто проходная фигура. А вот среди вероятных претендентов на "престол" Шойгу, с пекинской точки зрения, вне конкуренции. Стоит присмотреться также в каком контексте упоминается Шойгу. Сюда входят визиты Шойгу в Пекин, встречи Шойгу в Москве с китайским высшими военными руководителями, участие Шойгу в китайско-российских военных учениях на территории РФ, на территории Китая, в прибрежных российских и китайских морях и в Тихом Океане.

Вообще, Шойгу упоминается china.org.cn и другими ведущими китайскими сайтами, как правило, очень тепло. Дескать, "наш парень, такой не подведет!"

И Шойгу старается. В августе и начале сентября Шойгу несколько раз заявлял о необходимости реконструкции Транссибирской железнодорожной магистрали, точнее ее восточносибирского участка, путем перевода тяги с тепловозов на электровозы и внедрения новейших средств автоматики. В результате пропускная способность Транссиба должна очень существенно повыситься.

Нужно ли это самой РФ с ее качающейся экономикой, особенно в восточных регионах? Скорее всего, нет. А вот Китаю это очень нужно. Поток грузов через железнодорожный переход Маньчжоули (Внутренняя Монголия) – Забайкальск (Забайкальский край)... – Европа и по желдор линии Эрлянь-Хото (Внутренняя Монголия) – Монголия – Бурятия... – Европа быстро растет. И мощностей Транссиба уже не хватает.

Из Китая в РФ и, главным образом, в Европу идет быстро растущий поток машин и электроники. Обратно в Китай идут французские вина, германский фаянс (несколько колониальная структура обмена), а из России идут лес, уголь, мука, байкальская вода в бутылках и цистернах, прочее сырье (совсем колониальная структура обмена!).

Да, Китаю остро нужно расширение мощностей Транссиба. И Шойгу проталкивает этот проект.

Одновременно, под личным контролем Шойгу, несколько десятков тысяч российских солдат реконструируют восточный участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ), от Комсомольска-на-Амуре до Тынды. Точнее, в 2021 году российская армия реконструирует участок около 400 км от Февральска ("на полпути" между Комсомольском и Тындой) и до Тынды (узловая станция в точке пересечения БАМа и линии Благовещенск – Якутия).

Реконструкция в первую очередь включает строительство второй железнодорожной колеи (до сих пор "Великий БАМ" был одноколейным). Строительство второй колеи на западном участке БАМа от Тайшета в Иркутской области до Тынды в Амурской области началось, скорее всего, в 2017 году.

Одноколейный БАМ строился в 1974-1990 годах как одноколейная железная дорога. Предполагалось, что БАМ станет "линией поддержки армии" в случае конфликта с Китаем и разрушения Транссиба. Экономическое использование БАМа тогда практически не рассматривалось. Да и сейчас экономическая ситуация в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ совсем не требует строительства второй колеи БАМА – с российской точки зрения.

А вот Китаю это нужно – для комплексного экономического освоения Хабаровского края, Амурской области, Забайкальского края и Бурятии. И здесь Шойгу, с подчиненными ему армейскими структурами, постарался на славу. Приходите, китайские друзья!

Китайская сторона рассчитывает транспортировать, по двухколейному БАМу, из этих регионов в Китай лес, уголь и еще много чего. Подумывают в Китае и о Якутии с ее необъятными ресурсами. И Шойгу тут как тут.

И наконец "эзотерический" аспект. Известно, что Шойгу считает себя потомкам Субэдэй-бахадура, знаменитого полководца Чингисхана. В России даже публикуются детские "исторические" книжки (явно попечением Шойгу), в которых изображается Субэдэй, очень похожий на сильно помолодевшего Шойгу.

Одновременно и в российских и в западных СМИ появились утверждения: дескать Си Цзиньпин – потомок Чингисхана. Скорее всего, Шойгу об этом знает и, вполне возможно, рассчитывает стать новым Субэдэем при новом Чингисхане.

Никто не знает, чем окончится борьба за "московский престол". Мощная поддержка Китая явно на стороне Шойгу. Что предельно важно, Шойгу располагает большим влиянием в восточных регионах РФ – как военный министр и как "человек Востока". "Борьба за престол", скорее всего, продлится многие месяцы. И с каждым месяцем реальное влияние (а попросту экономический контроль) Китая в этих регионах будет расти. Шойгу поможет!

Александр Немец, kasparov.ru

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