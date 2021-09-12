Сразу несколько банков предупреждают об ограничении доступа к своим услугам
- 12.09.2021, 16:16
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Полный список.
Не успеет и минута понедельника пройти, как в «Белагропромбанке» начнутся технические работы. Так, с 00:00 до 07:00 будет временно отсутствовать возможность сверки списков на зачисление для юридических лиц в системе дистанционного обслуживания («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк») и доступ ко многим услугам для физических лиц, отмечает onliner.by:
получение выписки по счетам по учету кредитной задолженности;
погашение кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП);
отражение остатков, получение выписки по вкладным (депозитным), текущим счетам;
пополнение вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП);
открытие вкладных (депозитных), текущих счетов;
оформление заявок на выпуск банковской платежной карточки;
оформление заявок на кредит;
переводы в системе «Золотая корона»;
вход в программный комплекс «Электронная торговая площадка банков».
С 06:00 до 08:00 будет временно отсутствовать возможность доступа к функционалу системы дистанционного обслуживания («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк») и сервису мгновенных платежей для юридических лиц.
Также в понедельник с 06:30 по 07:00 будут проводиться технологические работы в «РРБ Банке». В указанный промежуток времени возможны сбои в работе систем дистанционного банковского обслуживания для физических и юридических лиц.
В четверг, 16 сентября, с 00:00 до 07:00 возможны перерывы в работе сервиса «SMS-оповещение» в «Паритетбанке», включая рассылку специальных сообщений (доставка PIN, одноразового пароля 3D-Secure), в связи с проведением плановых работ по модернизации данного сервиса.