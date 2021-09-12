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Ученые назвали диету, которая поможет защититься от COVID-19

  • 12.09.2021, 16:33
  • 2,632
Ученые назвали диету, которая поможет защититься от COVID-19

С приходом осени очень важно оказать поддержку иммунной системе, которая должна противостоять различным вирусам.

Ученые Университета Джонса Хопкинса провели масштабное исследование с участием медицинских работников многих европейских стран, а также США и Великобритании.

Выяснилось, что пескетарианская диета – лидер по укреплению иммунитета и положительному влиянию на общее здоровье человека. Основа ее – растительная пища. В рационе преобладают овощи, фрукты, семена, цельнозерновые продукты и орехи, а также допускается употребление рыбы и молочных продуктов, но мясо исключено.

Медики обнаружили, что те, кто предпочитает питание с высоким содержанием белков или придерживается низкоуглеводной диеты, значительно тяжелее переносят сезонные болезни и коронавирус.

Осенью нужно употреблять как можно больше продуктов, богатых витаминами А, С, E, а также фитохимическими веществами и клетчаткой. Кроме того, нужно обязательно восполнять дефицит витамина D и омега-3

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