В аэропорту Праги задержали участника оккупации Крыма 12.09.2021, 16:59

Это произошло на основании ордера на арест, выданного Украиной.

В аэропорту Праги по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президиума полиции Чехии Ондржея Моравчика.

По его словам, это произошло на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Ранее сегодня в оккупационном представительстве президента России Владимира Путина в Крыму заявляли, что в Праге задержали Франчетти. Там предположили, что участника так называемой Крымской весны могут выдать Украине.

В 2019 году новостной ресурс Чешского радио iROZHLAS писал, что Франчетти — российский фитнес-тренер, который имеет постоянное место жительства в Чехии. Как пишет издание, он возглавлял разведывательную группу Северный ветер возле оккупированного Севастополя.

В одном из своих интервью на YouTube Франчетти заявлял, что в Северный ветер входили 11 человек, а сама разведгруппа отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких «экстремистских групп». Также он говорил что группировка сотрудничала с командованием Военно-морского флота России.

По данным центра Миротворец, Франчетти приехал в Крым в 2014 году и вступил в незаконное вооруженное формирование «Оборона Севастополя». Его разведгруппа занималась террором проукраинского населения города; Франчетти также наградили медалью «За возвращение Крыма», отмечают в центре.

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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