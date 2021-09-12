Ученые развенчали распространенный миф о метаболизме и возрасте 2 12.09.2021, 17:15

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Исследователи из Абердинского университета проверили расхожее утверждение.

Часто приходится слышать, что с возрастом обмен веществ замедляется, в результате мы обзаводимся лишними килограммами. Британские исследователи проанализировали данные 6400 человек из 29 стран, чтобы выяснить, так ли это. В выборку попали люди в возрасте от восьми дней до 95 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, пишет «Вокруг света».

Как оказалось, расход энергии быстро ускоряется у детей до года. В этом возрасте метаболизм выше, чем у взрослых на 50%. После года обмен веществ начинает постепенно снижаться. Достигнув к 20 годам взрослого уровня, метаболизм остается стабильным до 60 лет. И лишь после 60 начинает неуклонно снижаться.

Также ученые проверили, действительно ли у мужчин более быстрый метаболизм, чем у женщин,. Однако и этому утверждению не было найдено подтверждений.

«Мужчины в среднем сжигают больше калорий в день, чем женщины, но только потому, что мужчины, как правило, крупнее и имеют немного меньше жира в организме, — отметил один из авторов исследования Герман Понцер (Herman Pontzer). — Мужчина и женщина с одинаковой массой тела и одинаковым процентом жира будут иметь одинаковую скорость обмена веществ».

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