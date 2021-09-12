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Районная газета рассказала о вспышке COVID-19 в Ушачах

  • 12.09.2021, 17:28
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Районная газета рассказала о вспышке COVID-19 в Ушачах
Фото: Getty Images

Число заразившихся, по информации местной газеты, увеличилось в пять раз.

За август число инфицированных COVID-19 в Ушачском районе выросло в пять раз, пишет местная газета "Патрыёт".

Медики перестали посылать их в больницы Полоцка и Новополоцка, а решили лечить на месте, говорит главный врач Ушачской центральной районной больницы Анжелика Миронкова.

Отметим, что белорусские власти скрывают правду о COVID-19 в Беларуси.

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