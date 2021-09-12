В Офисе Зеленского озвучили условие встречи с Путиным 5 12.09.2021, 17:34

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Президент Украины готов встретиться с главой Кремля.

Темой возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина должна была бы стать деоккупация Крыма. Об этом пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров заявил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 12 сентября.

"Вы же слышали позицию российского президента – что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?", – сказал он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, "надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины".

"Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России – согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", – объяснил Никифоров.

Он отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным "в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", но не в России и не в Украине.

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