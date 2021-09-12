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Политолог: У оппозиции большие шансы прийти к власти в Беларуси

  • 12.09.2021, 17:55
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Политолог: У оппозиции большие шансы прийти к власти в Беларуси
ФОТО: Delfi

Протестный потенциал в стране по-прежнему находится на высоком уровне.

Политолог Дмитрий Болкунец оценил перспективы оппозиции прийти к власти в Беларуси. Об этом он высказался в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, протестный потенциал в Беларуси по-прежнему находится на высоком уровне, а степень поддержки Лукашенко, напротив, остается низкой. Эксперт отметил, что в случае дальнейшего ухудшения внутриполитической ситуации ближайшее окружение диктатора может попытаться «устранить проблему», и у оппозиции тогда будет больше шансов получить власть.

«В этой ситуации оппозиционеры будут предпринимать усилия для деморализации режима и уничтожения репутации Лукашенко, чтобы ускорить процесс его ухода. При этом методы могут быть совершенно разные, включая забастовку рабочих», — объяснил политолог.

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