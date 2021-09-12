Почему ситуация в Беларуси напоминает борьбу с коммунизмом в Польше?
- 12.09.2021, 18:09
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И здесь решающую роль может сыграть забастовка.
По духу и смыслу наше противостояние напоминает Польшу 80-ых, а не Армению или Украину, пишет Telegram-канал «Ганi быкоў».
Там также сперва была эйфория от создания Солидарности, а у нас от объединения.
Затем последовал уличный подъем и военное положение, которым коммунисты пытались задушить народное сопротивление.
Все протесты заканчивались серьезными стычками, зачастую с применением оружия со стороны силовиков. Во время военного положения было арестовано около 10 000 человек. Лидеры «Солидарности» один за одним постоянно отправлялись в тюрьму.
Экономика от таких действий конечно тут же улетела вниз, СССР пытался подкидывать какие-то деньги, но и этого не хватало. США давил санкциями, а международное сообщество во всю помогало полякам.
Каждый день мы становимся свидетелями краха экономики, но для поддержки и усиления эффекта наша задача - начать бастовать и не сдаваться.
Забастовка может быть одним из ключевых переломных моментов, который может решить практически все, но для этого она должны быть общенациональной и бессрочной.
Режим 26 лет держался на пропаганде, что рабочие и заводы принадлежат и подчиняются лично Лукашенко. Если мы покажем всей страной, что это не так, у системы просто не останется больше никакого кислорода.
Разговаривайте и агитируйте всех своих друзей и родных, которые работают на гос.предприятия, и говорите, чтобы они наконец-то поняли, что время бастовать пришло и до конца, пока мы не победим.