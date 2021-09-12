Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
- 12.09.2021, 18:28
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Воздушное пространство было нарушено дважды.
Российские самолеты Ан-26 дважды нарушили воздушное пространство Японии, заявило японское Министерство обороны, сообщает РБК со ссылкой на японские СМИ.
Cамолеты вошли в воздушное пространство страны 12 сентября в 9:37 (3:37 по минскому времени) и в 15:58 (9:58 по минскому времени). Оба раза их сопроводил японский истребитель.
Ан-26 — военно-транспортный самолет, базовая модель которого была разработана в конце 1960-х годов в конструкторском бюро «Антонов».