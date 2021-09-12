Как изменились ценники в белорусских магазинах?
- 12.09.2021, 18:38
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Статистика за август.
В августе подешевели свекла и морковь, но подорожали услуги железнодорожного транспорта, посчитал onliner.by.
Молоко и молочные продукты подорожали на 2,36%, мясо и мясопродукты также подорожали — на 1,39%, рыба и рыбопродукты — на 0,1%. Хлеб и хлебобулочные изделия подешевели на 0,4%. Обеды в столовой стали дешевле на 1,31%, в ресторане и кафе — на 0,36%. Фастфуд поднялся в цене на 0,22%. Табачные изделия подорожали на 1,97%, алкогольные напитки — на 0,8%.
Подорожали:
чеснок на 7,94%;
цитрусовые на 6,83%;
оливковое масло на 4,17%;
свежая белокачанная капуста на 3,98%;
рагу (набор из свинины) на 3,87%;
бескостная свинина на 3,08%;
сметана на 3,09%.
Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,68%. Одежда подорожала на 0,63%, обувь — на 1,22%. Мебель стала дороже на 1,52%, ковровые изделия — на 1,11%, стройматериалы — на 1,79%, медикаменты — на 0,3%.
Как изменилась стоимость услуг?
Стоимость услуг повысилась на 0,06%. В августе подорожали услуги железнодорожного сообщения: межрегионального — на 13,58%, регионального сообщения экономкласса — на 9,19%, международного — на 0,85%. Стали дешевле услуги по перевозке пассажиров в автомобиле-такси (на 3,09%), санаторно-оздоровительные (на 1,99%), туристические (на 1,7%).
Напомним, в начале августа, по данным профсоюзного мониторинга в июне 2021 года, по сравнению с ценами декабря 2020 года в Беларуси значительно подорожала вся плодоовощная продукция: свекла — в 3,2 раза, морковь — почти в 3 раза, капуста — более чем в 2,5 раза, картофель — в 1,8 раза.