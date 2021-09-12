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Россияне перестали бросать пить

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  • 12.09.2021, 18:42
Россияне перестали бросать пить

Потребление алкоголя в России в 2020 году перестало сокращаться.

Потребление алкоголя в России в 2010-х годах снизилось более чем на треть, однако в 2020 году эта тенденция прекратилась. Об этом в субботу, во Всероссийский день трезвости, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Россияне активно бросали пить в течение десяти лет — количество алкоголя в пересчете на этанол на душу населения упало с 15 литров до 9,1 литра. Тем не менее прошлый год, констатировал чиновник, поводов для оптимизма не дал.

Он подчеркнул, что профилактика алкоголизма является эффективным способом сохранения здоровья. К настоящему времени 5,3 процента смертей, как показывает статистика, связаны со спиртным.

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