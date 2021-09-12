В Афганистане возобновились бои национального сопротивления с талибами 12.09.2021, 19:25

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Бои идут в регионе Пули-Хасар.

В воскресенье, 12 сентября, в Афганистане возобновились бои между Фронтом национального сопротивления и движением "Талибан".

Об этом сообщают некоторые российские СМИ со ссылкой на источники в регионе.

По данным ТАСС, боевые действия между ополченцами и талибами снова начались в регионе Пули-Хасар в провинции Баглан на севере страны. Утверждается, что силы "Талибана" с потерями отступили из этого района. Боевые действия, по заявлению источников агентства, продолжаются.

Напомним, в начале августа талибы начали наступление на правительственные силы в Афганистане. Позже они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 31 августа американские военные покинули Афганистан, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в стране. В настоящее время последним очагом сопротивления в Афганистане остается провинция Панджшер.

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