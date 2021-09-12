закрыть
12 сентября 2021, воскресенье, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Афганистане возобновились бои национального сопротивления с талибами

  • 12.09.2021, 19:25
  • 3,342
В Афганистане возобновились бои национального сопротивления с талибами

Бои идут в регионе Пули-Хасар.

В воскресенье, 12 сентября, в Афганистане возобновились бои между Фронтом национального сопротивления и движением "Талибан".

Об этом сообщают некоторые российские СМИ со ссылкой на источники в регионе.

По данным ТАСС, боевые действия между ополченцами и талибами снова начались в регионе Пули-Хасар в провинции Баглан на севере страны. Утверждается, что силы "Талибана" с потерями отступили из этого района. Боевые действия, по заявлению источников агентства, продолжаются.

Напомним, в начале августа талибы начали наступление на правительственные силы в Афганистане. Позже они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 31 августа американские военные покинули Афганистан, положив конец почти 20-летнему военному присутствию в стране. В настоящее время последним очагом сопротивления в Афганистане остается провинция Панджшер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман