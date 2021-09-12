В Израиле задержали особо опасных преступников, которые бежали из тюрьмы через подкоп, сделанный ржавой ложкой 1 12.09.2021, 19:47

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Беглецы оказались не слишком изворотливы.

В Израиле поймали четырех из шести особо опасных преступников, которые в ночь на 6 сентября совершили побег из тюрьмы "Гильбоа".

Об этом 11 сентября заявил генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Яаков Шабтай, информирует "9 канал".

Среди задержанных – бывший командир "Бригады мучеников Аль-Акса", военизированного крыла палестинской партии ФАТХ, Захария Збейди, пишет издание "Вести". Еще двоих беглецов ищут.

"9 канал" отмечает, что беглецы оказались "не слишком изворотливы". Они скрывались в зеленой черте недалеко от тюрьмы и сдались полиции "без боя".

Всех беглецов считают особо опасными преступниками, четверо из них отбывали пожизненное наказание. СМИ писали, что заключенные прорыли под полом ванной комнаты туннель, используя ржавую ложку и через этот тоннель выбрались наружу. Согласно сообщению полиции, как минимум часть тоннеля была пустым пространством под камерой, которое является частью фундамента.

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