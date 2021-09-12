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Политолог: Миграционный кризис на белорусской границе создает потенциальные риски для России

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  • 12.09.2021, 20:01
Политолог: Миграционный кризис на белорусской границе создает потенциальные риски для России

Создается дополнительное напряжение в регионе.

Путин рассказал, что европейские лидеры просили его повлиять на белорусские власти в связи с миграционным кризисом, но он делать это отказался. Выгодна ли России эта ситуация на границах Беларуси со странами Евросоюза?

«Думаю, нет. Она создает дополнительное напряжение в регионе, а также потенциальные риски для России: в числе нелегальных мигрантов могут оказаться люди, которые решат пойти из Беларуси не в Европу, а в Россию, а среди них могут быть и террористы», – поделился с udf.by своим мнением политолог Андрей Казакевич.

По его мнению, Москве миграционный кризис нечего не дает.

«Отношения белорусских властей с Западом и так были плохими без кризиса с нелегальными мигрантами. А на эскалацию отношений с Западом Россия не готова, если судить по динамике последнего полугода», – сказал Казакевич.

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