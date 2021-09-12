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Самолет с людьми упал в глухой тайге под Иркутском

  • 12.09.2021, 20:06
  • 2,172
Самолет с людьми упал в глухой тайге под Иркутском
Иллюстрационное фото

Российский лайнер потерпел крушение, упав с низкой высоты.

В Иркутской области произошло крушение российского самолета L-410. На борту лайнера находились 14 человек и два члена экипажа, сообщает «Росбалт».

Предварительно сообщается, что 4 человека выбрались из самолета. По не подтвержденным пока данным, 11 человек были зажаты в салоне, один человек — в критическом состоянии.

Телеграм-канал Baza сообщает, что о падении самолета сообщила пассажирка — она позвонила в 112, но позже связь с ней оборвалась.

По данным «Интерфакс», лайнер потерпел крушение, упав с низкой высоты, при этом пожара в самолете удалось избежать. Самолет следовал по маршруту Иркутск-Казачинское. Агентство цитирует представителя авиакомпании «СиЛА», который сообщил, что L-410 упал около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку. По его данным, в районе Казачинска наблюдался туман.

По данным ТАСС, причиной крушения могли быть ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя.

На место ЧП прибыли спасатели. По предварительным данным СК России, все пассажиры самолета живы, один в тяжелом состоянии.

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