закрыть
12 сентября 2021, воскресенье, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мнение: Лукашенко ждет тюрьма

14
  • 12.09.2021, 22:13
  • 13,596
Мнение: Лукашенко ждет тюрьма

Всерьез и надолго.

Telegram-канал «Минская Семибоярщина» поделился мнением о будущем Лукашенко:

— Главное из чего исходят без исключения все: и Байден и Макрон, да и Меркель, да и Путин с Лукашенко тоже не иного мнения — кто контролирует ту или иную территорию, с тем и ведут разговор. Сейчас не об Афганистане, а о Беларуси. Ответ для всех господ, казалось бы, очевиден. Единственный контролёр здесь — Лукашенко. Ан нет, ошибочка, однако. Все это его пустые «понты». Доверия народа ни на грош — это раз. Золотого запаса вообще зеро, одни долги — это два. Да и попросту надоел он всем от мала до велика, причем во всех странах и континентах — это три.

Его судьба давно и однозначно предопределена. Остаток дней после международного трибунала Лукашенко и семейство с придворной камарильей будут коротать где-то в российском Туруханском крае. Правда до тех пор, пока Путин при власти. А что же затем? Потом тюрьма. Всерьез и надолго. Видимо, пожизненно. Такие дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман