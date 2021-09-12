Мнение: Лукашенко ждет тюрьма 14 12.09.2021, 22:13

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Всерьез и надолго.

Telegram-канал «Минская Семибоярщина» поделился мнением о будущем Лукашенко:

— Главное из чего исходят без исключения все: и Байден и Макрон, да и Меркель, да и Путин с Лукашенко тоже не иного мнения — кто контролирует ту или иную территорию, с тем и ведут разговор. Сейчас не об Афганистане, а о Беларуси. Ответ для всех господ, казалось бы, очевиден. Единственный контролёр здесь — Лукашенко. Ан нет, ошибочка, однако. Все это его пустые «понты». Доверия народа ни на грош — это раз. Золотого запаса вообще зеро, одни долги — это два. Да и попросту надоел он всем от мала до велика, причем во всех странах и континентах — это три.

Его судьба давно и однозначно предопределена. Остаток дней после международного трибунала Лукашенко и семейство с придворной камарильей будут коротать где-то в российском Туруханском крае. Правда до тех пор, пока Путин при власти. А что же затем? Потом тюрьма. Всерьез и надолго. Видимо, пожизненно. Такие дела.

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