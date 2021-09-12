В Черногории торчат уши российских спецслужб? Telegram-канал «Сито Сократа»

12.09.2021, 21:30

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Москва превратила Сербию в базу для ведения гибридных войн в регионе Южной Европы.

Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (в миру Мичович) в ходе «воздушно-десантной операции» в старой столице Цетине, не иначе как новым эпизодом наступления великосербского национализма на черногорскую независимость не назовешь. Настолование клирика в черногорской святыне – Цетинском монастыре 5 сентября проходило в присутствии патриарха Сербского Порфирия в условиях близких к боевым. Хотя президент Черногории Мило Джуканович настоятельно просил иерархов СПЦ провести свой церемониал в любом ином храме республики в Белграде решили не обращать внимания на его просьбы и спровоцировали общественно-политический кризис.

Десятки тысяч черногорцев узнав, как сербы покушаются на их культурно-государственную независимость, и ведут себя в их стране, как у себя дома, вышли на протесты. Люди отправились в Цетине для недопущения демонстрационного акта сербской имперскости в духе «Начертаний» сербского политика ХІХ века Илии Гарашина, который видел в Сербии исключительного гегемона на Балканах.

Город силами полиции и спецназа был заблокирован для доступа местных, и иерархи СПЦ проводили обряды под звуки разгона многотысячной толпы противников данного действа.

Дестабилизация Черногории на религиозной почве преследует ряд целей. Во-первых, под вопрос ставится национальная, культурная и религиозная самобытность страны. Ощущается попытка возродить жесткий сербский национализм, стремящийся навязать Черногории образ еще одного сербского государства, которое временно добилось независимости по ошибке, и вследствие непродуманной политики прежних руководителей Сербии. Данная «ошибка» теперь исправляется с помощью трансграничного влияния главного лоббиста «Великой Сербии» - Сербской православной церкви. По сути это квазирелигиозное сообщество, которое несет ответственность за множество преступлений сербского националистического режима в 1990-х годах.

Во-вторых, создается серьезный политический кризис в Черногории по линии противостояния президент Джуканович – правительство Кривокапича. Последний стал премьер-министром в декабре 2020 года и возглавляет неправительственную структуру «Не сдадим Черногорию», финансируемую СПЦ в интересах защиты этнических сербов. Таким образом, Кривокапич – марионетка в руках Белграда и он своими руками рушит образ Черногории как светского государства, подчинив работу правительства интересам сербских клерикалов. В народе его окрестили «квислинговцем», проводящим античерногорскую политику для сербизации страны.

В-третьих, экспорт «сербского мира» имеет более широкий контекст, чем только двухсторонние отношения Сербии и Черногории, ведь под вопрос ставится европейская и евроатлантическая идентичность страны-члена НАТО. И здесь уже торчат уши российских спецслужб, орудующих в зоне Западных Балкан.

Дошло до того, что президент Черногории Джуканович в интервью хорватскому изданию «Јутарњи лист» охарактеризовал интронизацию сербского митрополита в Цетине, как самую крупную атаку «сербского мира» и России на черногорскую государственность. Он не исключает вероятность партизанской войны черногорцев против сербско-российского засилья. Черногорское правительство стало игрушкой белградских чиновников и церковников, являющихся в свою очередь марионетками Кремля.

Москва превратила Сербию в базу для ведения гибридных войн в регионе Южной Европы. Подпитывая сербский национализм, россияне подталкивают сербов к ревизии границ на Балканах, и ликвидации черногорской независимости. Продвигается мысль, что «Великая Сербия» невозможна без Черногории, также как Российская империя – невозможна без Украины. Произошел очередной очень сильный гибридный выпад РФ против НАТО, ведь закручивается мощный очаг напряженности, отвлекающий от ситуации вокруг Беларуси и концентрации российских войск на восточном фланге Альянса.

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