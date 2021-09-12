Сергей Дылевский: Мы предлагаем переговоры 2 12.09.2021, 21:43

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

В них может быть выход из сложившейся ситуации.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский рассказал о требованиях, которые были выдвинуты властям рабочими:

— Это освобождение политзаключенных, незаконно арестованных. Это самое важное требование, которое подлежит безоговорочному выполнению. Свободу для независимых СМИ – страна должна знать правду. Урегулирование зарплат, пенсий, чтобы они соответствовали прожиточному минимуму, чтобы человек мог прожить месяц, не подрабатывая. Особенно пенсионеры, которые свою жизнь посвятили работе на государство. И эти люди достойны того, чтобы на пенсии не работать, а отдыхать. И самое главное требование – это переговоры. Были в наш адрес комментарии: какие могут переговоры с преступником, только суд Линча, только Гаага. Мы видим в переговорах выход из сложившейся ситуации.

Я прекрасно понимаю, что за собой может повлечь забастовка, когда она произойдет. И чем дольше она будет длиться, тем хуже для страны, для экономики страны. И мы предлагаем переговоры, не Саше усатому, а его непосредственному ближайшему окружению. Там неглупые люди. Мы предлагаем сесть за стол переговоров и договориться о новых президентских выборах, о парламентских выборах, о передаче власти, о разрешении политического и экономического кризиса в стране, избежав забастовки, в цивилизованном ключе. Если власти на это не пойдут, то забастовка — это крайняя мера, и мы должны будем ее начать.

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