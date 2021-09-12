Революция уже идет Telegram-канал «СерпомПо»

12.09.2021, 22:02

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Открытие памятника Невскому на псковщине явило России образ одинокой власти.

Огромный монумент, перед которыми стоит группка людей – главный руководитель России, патриарх, наряженные солдаты, несколько флагов, охрана. Все.

Где народ? Для кого и за чей счет памятник. Многотысячные толпы вокруг монумента князю Александру? Молящиеся паломники? Какие-нибудь православные пионэры Зюганова, распаренная в банях Жириновского молодежь с крепкими зубами, энергичные методологи Кириенко с «Территорий смысла», просветленные на валдайских форумах лица?

Не привезли даже и бюджетных.

Не нужен народу этот памятник. Так же, как и Владимир, опирающийся на крест у ворот Кремля. Народ к ним равнодушен. Не писал петиций, не требовал. Он сейчас по другой части – пенсии повышайте, давайте работу, зарплату. Одним словом, материальную жизнь улучшайте. Себе сделали – теперь давайте нам.

Вместо этого достали из эпических карамзинских глубин древнего князя. Почувствовав, что снижается эффект пропаганды подвигов во Вторую мировую. Да и сами притомились. Надо что-то новенькое.

Поставили Невского в свой антизападный, призванный оболванивать народ строй.

Революция уже идет. Не с улицы. С верхов.

Они являют стране бессилие вымученных символов, истуканов, дико смотрящих в пустоту, знамен, под которые кроме начальства никто не встает. Колеса механизма крутятся, железные лапы бешено молотят воздух, не давая полезной работы, машинисты постарели.

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