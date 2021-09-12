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На матче чемпионата Беларуси по футболу после забитых голов играет песня «Жыве Беларусь»

  • 12.09.2021, 22:13
На матче чемпионата Беларуси по футболу после забитых голов играет песня «Жыве Беларусь»

Видеофакт.

В матче чемпионата Беларуси по футболу «Гомель» — «Витебск», который закончился со счетом 4:1 в пользу команды с берегов Сожа, произошло сразу несколько интересных моментов, никак не связанных со спортом.

Игрок «Витебска» Жулио Сезар, имея желтую карточку, заехал локтем по голове соперника, однако не был удален с поля. На 81-й минуте бразилец все же на удаление наиграл и покинул поле. В этот момент болельщики начали скандировать «Уходи!»

А после забитых голов на «Центральном» включают мотив, который очень похож на часть песни группы TOR BAND под названием «Жыве Беларусь».

Посмотрите, как звучит оригинал.

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