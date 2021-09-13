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США провели испытания революционного оружия для перехвата ракет

  • 13.09.2021, 7:34
  • 1,754
США провели испытания революционного оружия для перехвата ракет
иллюстрационное фото

Запуск прошел успешно.

Агентство противоракетной обороны США провело успешный запуск перехватчика Наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с закрепленным на нем макетом заатмосферного средства поражения, передает «Голос Америки».

В сообщении отмечается, что речь идет о первом летном испытании трехступенчатой ракеты-носителя в двухступенчатом режиме, когда зажигания третьей ступени не происходит. Это позволяет раньше выпускать средство поражения, расширяя пространство для ведения боевых действий. Новое средство известно как перехватчик наземного базирования с выбираемым числом ступеней (2 или 3).

«Первые признаки показывают, что испытание удовлетворило предъявленным требованиям, – говорится в сообщении. – Официальные лица программы продолжат оценку эффективности системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний».

«Это первое летное испытание новой конфигурации ракеты-носителя с выбираемым числом ступеней в двухступенчатом режиме. Система сработала именно так, как ее и проектировали, и результаты испытания свидетельствуют о значительном расширении пространства боевых действий для вооруженных сил», – заявил директор Агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джон Хилл.

Хилл отметил, что Наземная система перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории имеет жизненно важное значение для обороны США, и успех испытания показывает, что США обеспечивают свой парк наземных перехватчиков расширенными возможностями, одновременно разрабатывая и поставляя передовые технологии перехватчиков нового поколения.

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