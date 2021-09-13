США провели испытания революционного оружия для перехвата ракет 13.09.2021, 7:34

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иллюстрационное фото

Запуск прошел успешно.

Агентство противоракетной обороны США провело успешный запуск перехватчика Наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с закрепленным на нем макетом заатмосферного средства поражения, передает «Голос Америки».

В сообщении отмечается, что речь идет о первом летном испытании трехступенчатой ракеты-носителя в двухступенчатом режиме, когда зажигания третьей ступени не происходит. Это позволяет раньше выпускать средство поражения, расширяя пространство для ведения боевых действий. Новое средство известно как перехватчик наземного базирования с выбираемым числом ступеней (2 или 3).

«Первые признаки показывают, что испытание удовлетворило предъявленным требованиям, – говорится в сообщении. – Официальные лица программы продолжат оценку эффективности системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний».

«Это первое летное испытание новой конфигурации ракеты-носителя с выбираемым числом ступеней в двухступенчатом режиме. Система сработала именно так, как ее и проектировали, и результаты испытания свидетельствуют о значительном расширении пространства боевых действий для вооруженных сил», – заявил директор Агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джон Хилл.

Хилл отметил, что Наземная система перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории имеет жизненно важное значение для обороны США, и успех испытания показывает, что США обеспечивают свой парк наземных перехватчиков расширенными возможностями, одновременно разрабатывая и поставляя передовые технологии перехватчиков нового поколения.

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