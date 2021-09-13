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Остановите предприятия!

  • 13.09.2021, 7:37
Остановите предприятия!

Пусть лукашисты за вас поработают.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя об общенациональной забастовке:

— Мужики-рабочие, что не бастуют, думают: мы пересидим, без нас разберутся. Вы будете ждать что за вас сделают революцию?

Остановите предприятия! Пусть лукашисты за вас поработают, а вы или идите на улицу, или просто не идите на работу, отдохните, наберитесь сил, проведите время с семьей.

За то что не вышел на работу, не ударят, не задержат, ни оштрафуют. Ведь это проще чем биться с бандитами. Просто ничего не делать. Ничего! Не надо идти на улицу, не надо кричать, доказывать что-то. Договориться и не пойти. Все! Вы это понимаете?

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