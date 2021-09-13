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Талибы объявили новые правила обучения в вузах Афганистана

  • 13.09.2021, 7:51
Талибы объявили новые правила обучения в вузах Афганистана
иллюстрационное Фото: afp

Женщинам разрешили учиться в университетах, но есть один нюанс.

Абдул Баки Хаккани, назначенный в конце августа руководством радикального исламистского движения "Талибан" и. о. министра высшего образования Афганистана, представил на пресс-конференции в Кабуле свод правил для вузов страны, сообщает dw.com.

Согласно этому документу, обучение в афганских университетах должно проходить раздельно для мужчин и женщин. При этом занятия у студенток должны будут вести, в основном, женщины. Преподаватели-мужчины в женской аудитории тоже допускаются, но только если они следуют законам шариата.

"Совместное обучение (мужчин и женщин. - Ред.) противоречит принципам ислама. С другой стороны, оно расходится с национальными ценностями и традициями афганцев", - заявил в этой связи Хаккани.

Он сообщил также, что учащиеся вузов должны будут соблюдать строгие правила в одежде. Так, для женщин станет обязательным ношение хиджаба. Ожидается, что набор предметов, подлежащих изучению в университетах, также будет пересмотрен.

Протесты за права женщин в Афганистане

Накануне, 11 сентября, в одном из университетов Кабула прошла женская демонстрация в поддержку "Талибана". При этом несколько десятков женщин, облаченных в черную одежду, полностью скрывающую тело и лицо, собрались в одной из аудиторий. Их группу сопровождали охранники "Талибана", указывает агентство dpa.

На фоне многочисленных протестов, в том числе со стороны женщин, против политики талибов, захвативших власть в Афганистане, в стране были запрещены какие-либо демонстрации без предварительного уведомления.

Со 2 сентября в Афганистане прошел целый ряд женских протестов с требованиями уважать права женщин и предоставить им должности в новом кабинете министров страны. Талибы разогнали эти выступления, в том числе, применяя слезоточивый газ. Журналистов, которые освещали протесты, избивали.

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