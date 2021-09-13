В Беларуси свирепствует инфляция: цены на многие продукты выросли в 10-12 раз 11 13.09.2021, 8:02

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Больше всего подорожала гречка.

Одним из самых актуальных для белорусов вопросом остаются цены. Вернее, их перманентный рост. Издание s13.ru выяснило, как изменились цены на продукты в магазинах с 2009 по 2021 год.

Многие позиции выросли в цене в 10-12 раз. Но есть и интересные случаи. Так, креветки замороженные в белорусских рублях подорожали примерно в 25 раз. Гречка подросла в 20 раз, а макароны стали дороже почти вшестеро!

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