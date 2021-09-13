закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси свирепствует инфляция: цены на многие продукты выросли в 10-12 раз

11
  • 13.09.2021, 8:02
  • 14,774
В Беларуси свирепствует инфляция: цены на многие продукты выросли в 10-12 раз

Больше всего подорожала гречка.

Одним из самых актуальных для белорусов вопросом остаются цены. Вернее, их перманентный рост. Издание s13.ru выяснило, как изменились цены на продукты в магазинах с 2009 по 2021 год.

Многие позиции выросли в цене в 10-12 раз. Но есть и интересные случаи. Так, креветки замороженные в белорусских рублях подорожали примерно в 25 раз. Гречка подросла в 20 раз, а макароны стали дороже почти вшестеро!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман