Рейс «Белавиа» до Гааги2
- 13.09.2021, 8:13
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Это новая реальность, к которой нужно привыкать.
Террорист «Саша 3 процента» подтвердил самым, что именно от него исходит опасность для соседей, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Очень хочется, чтобы в белорусском небе снова летали гражданские самолеты, а «Белавиа» летала куда-то, кроме восточного соседа, а в белорусских полях колосилась картошка.
Все это возможно только, если «Белавиа» выполнит один рейс - тот самый, который увезет синепалого и его хунту в заоблачные дали, где он будет ждать в лучшем случае повестку из Гааги. С дешевым косплейщиком всех диктаторов прошлого будут обсуждать условия его капитуляции.
Это новая реальность, к которой нужно привыкать.