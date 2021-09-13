закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рейс «Белавиа» до Гааги

2
  • 13.09.2021, 8:13
  • 6,456
Рейс «Белавиа» до Гааги

Это новая реальность, к которой нужно привыкать.

Террорист «Саша 3 процента» подтвердил самым, что именно от него исходит опасность для соседей, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Очень хочется, чтобы в белорусском небе снова летали гражданские самолеты, а «Белавиа» летала куда-то, кроме восточного соседа, а в белорусских полях колосилась картошка.

Все это возможно только, если «Белавиа» выполнит один рейс - тот самый, который увезет синепалого и его хунту в заоблачные дали, где он будет ждать в лучшем случае повестку из Гааги. С дешевым косплейщиком всех диктаторов прошлого будут обсуждать условия его капитуляции.

Это новая реальность, к которой нужно привыкать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман