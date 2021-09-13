Названа ягода, которая быстро улучшает состояние сосудов и сердца 13.09.2021, 8:19

9,286

Эксперимент с участием 138 человек провели в Британии.

Ученые из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета установили, что ежедневное употребление всего 150 г черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имевших лишний вес и проблемы с системой метаболизма, сообщает golos.ua.

Их разделили на три группы: в течение полугода первая съедала по 150 г черники в день, вторая — половину этой порции, третья не употребляла эти ягоды совсем.

В результате выяснилось, что в первой группе у добровольцев улучшилось кровообращение, состояние сердца и прочность сосудов. Риск развития заболеваний снизился на 12–15%

Специалисты также отметили, что употребление черники способствовало позитивным изменениям в организме людей которым из-за их метаболических нарушений были свойственны высокое артериальное давление, повышенное содержание сахара в крови, а также скопление жировых отложений в районе талии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».