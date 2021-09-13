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Военные Колумбии остановили катер с 2,4 тоннами кокаина на борту

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  • 13.09.2021, 8:23
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Военные Колумбии остановили катер с 2,4 тоннами кокаина на борту
Фото: twitter.com/noticiasyabq

Это самая крупная партия наркотиков, конфискованная с начала года.

Колумбийские военнослужащие задержали в Карибском море катер с 2,4 тонны кокаина на сумму 80 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Диего Молано в Twitter.

"Нам удалось конфисковать самую крупную партию кокаина с начала года, которая находилась на борту катера. Ее вес превышал 2,4 тонны", - написал глава Минобороны.

Так, задержание плавсредства произошло в 300 км от острова Сан-Андрес. Военные арестовали пятерых находящихся на катере людей, четверо из которых колумбийцы.

Как утверждает Молано, кокаин принадлежал преступной группировке "Клан залива".

В Военно-морских силах Колумбии подсчитали, что в 2021 году были конфискованы 235 тонн кокаина.

Ранее британские правоохранители перехватили элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой перевозили более двух тонн кокаина. Были задержаны шесть человек.

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