Военные Колумбии остановили катер с 2,4 тоннами кокаина на борту 5 13.09.2021, 8:23

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Фото: twitter.com/noticiasyabq

Это самая крупная партия наркотиков, конфискованная с начала года.

Колумбийские военнослужащие задержали в Карибском море катер с 2,4 тонны кокаина на сумму 80 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Диего Молано в Twitter.

Logramos la mayor incautación de cocaína del año a bordo de una lancha tipo 'go fast', más de 2.4 toneladas. El 'Clan del Golfo' deja de recibir 80 millones de dólares que alimentan su actuar criminal, hay que romper cada eslabón del negocio del narcotráfico pic.twitter.com/cTMzvsuQTg — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 12, 2021

"Нам удалось конфисковать самую крупную партию кокаина с начала года, которая находилась на борту катера. Ее вес превышал 2,4 тонны", - написал глава Минобороны.

Так, задержание плавсредства произошло в 300 км от острова Сан-Андрес. Военные арестовали пятерых находящихся на катере людей, четверо из которых колумбийцы.

Как утверждает Молано, кокаин принадлежал преступной группировке "Клан залива".

В Военно-морских силах Колумбии подсчитали, что в 2021 году были конфискованы 235 тонн кокаина.

Ранее британские правоохранители перехватили элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой перевозили более двух тонн кокаина. Были задержаны шесть человек.

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