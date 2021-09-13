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Тимановская потребовала от МОК пожизненной дисквалификации Моисевича и Шумака

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  • 13.09.2021, 8:27
  • 7,686
Тимановская потребовала от МОК пожизненной дисквалификации Моисевича и Шумака
Кристина Тимановская

Спортсменке готова ответить на ряд вопросов.

Бегунья Кристина Тимановская требует от Международного олимпийского комитета пожизненной дисквалификации Юрия Моисевича и Артура Шумака.

Именно главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике и представитель белорусской команды на Играх в Токио оказывали на нее психологическое давление после разгоревшегося в сети скандала.

Как рассказала спортсменка Welt am Sonntag (перевод — dw.com), «представитель МОК Джеймс Маклеод [директор департамента МОК по программе олимпийской солидарности и связям с национальными олимпийскими комитетами] сказал мне, что последует список вопросов, на которые нужно будет ответить. Пока мы ничего не получили».

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) заявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

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