В России почтальоны объявили итальянскую забастовку 5 13.09.2021, 8:35

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фото: ТАСС

Работники почты возмущены мизерными зарплатами и условиями труда.

Обновить почтовые отделения во всех регионах страны пообещал президент Владимир Путин. По его мнению, почта может «доставлять лекарства, предоставлять справки и выписки из единого портала госуслуг, отправлять в МФЦ необходимые документы». В Министерстве цифрового развития считают сельские почтовые отделения «важным государственным институтом»: «Зачастую это единственное присутствие государства в отдаленных населенных пунктах», — говорит глава ведомства Максут Шадаев.

Планируется модернизировать 20 тысяч отделений, то есть больше половины. На пятилетнюю программу нужно 100 миллиардов рублей. «Почта России», ставшая два года назад акционерным обществом, даст около 1 миллиарда рублей (чистая прибыль компании за 2020 год составила 2,3 миллиарда). Найти остальную сумму Минцифры обещает до декабря этого года.

Госкорпорация регулярно рассказывает о своем превращении в «передовую мультифункциональную компанию». В 2022 году почта планирует начать интернет-торговлю вином российских производителей, запустить беспилотные грузовики с корреспонденцией из Москвы в Петербург, дроны на Камчатке, в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. По мнению руководства компании, 115 тысяч почтальонов, которые «посещают каждый адрес страны, в том числе в самых отдаленных и малонаселенных пунктах, где не пользуются интернетом», могут заодно проводить соцопросы для бизнеса и госструктур, а также доставлять гуманитарную помощь пожилым и маломобильным людям, которые звонят на горячую линию «Народного фронта».

«Момент, когда шутить про «Почту России» станет не модно, уже близок», — обещает заместитель главы компании Алексей Скатин .

Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

Государственные прожекты имеют мало общего с реальностью, в которой работают люди, каждое утро выходящие на маршрут с толстой сумкой на ремне. Зарплата почтальона в Саратовской области — 10 356 рублей. Помимо выполнения основных обязанностей, ему нужно продавать консервы и кастрюли, предлагать пенсионерам страховки, банковские карты, лотерейные билеты, а также предвыборные листовки. Сотрудницам, разносящим пенсии, не положена охрана и средства самообороны. Им не выдают резиновые сапоги, во многих почтовых отделениях нет водопровода и туалета.

В Энгельсе работники пяти почтовых отделений, возмущенные мизерной зарплатой и отсутствием оборудования, провели итальянскую забастовку, пишет «Новая газета».

ЖКУ, мука и килька

«Девчата, улыбочку!» — бастующие, выстроившись у витрины с конвертами, фотографируют друг друга. Разглядывая экран телефона, делают вывод, что в создавшихся обстоятельствах для съемки больше подойдут серьезные лица.

«У меня шестеро детей. Старшей — четырнадцать, младшему — два. Пришла работать почтальоном в 2010 году. Сейчас я оператор связи.

Моя зарплата — 13 200 рублей. И это еще с меня НДФЛ не вычитают из-за многодетности», — говорит сотрудница энгельсского отделения почтовой связи № 16 Юлия Афанасьева .

Спрашиваю: как семья выживает на эти деньги, на чем приходится экономить? Подумав, Юлия отвечает коротко: «На всем». «Это себе она во всем отказывает, а детям каждый день покупает четыре булки хлеба, четыре пакета молока!» — добавляют из-за конторки коллеги.

«Понимаю, смешно звучит, но я всю жизнь на почте и мне нравится эта работа. Я не хочу куда-то уходить, я хочу получать на своем месте справедливую зарплату», — говорит Юлия. Она разговаривает негромко и не спеша. Это профессиональная привычка: «Чтобы клиент не нервничал. Если кто-то начинает кричать, улыбаюсь шире, понижаю голос — и человек волей-неволей сбавляет тон, чтобы расслышать ответ на свой вопрос».

Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

Клиенты часто высказывают недовольство. Старые компьютеры работают медленно и зависают каждый день. 95 отделений, относящихся к энгельсскому почтамту, обслуживают всего три системных администратора.

«Большинство клиентов приходит на почту, чтобы оплатить коммунальные услуги. Я должна не только пересчитать деньги, внести в программу данные, но и предложить товары. Это лишние пять-десять минут. Очередь начинает волноваться», — делится оператор.

Вдоль стен в зале выставлены многоярусные стеллажи. На полках—пачки крупы, упаковки печенья, сувенирные машинки, коробки со стиральным порошком. Почтовое отделение похоже на сельпо, в котором на минимальную площадь пытаются впихнуть максимальный ассортимент. В одном здании с почтой находятся три продуктовых магазина.

«Когда приходит хороший товар, почтальоны обзванивают бабушек. Например, у нас была мука по 165 рублей за пятикилограммовый мешок. Это выгодно. Или килька, которая не разваливается. Еще не кончилась партия добротных кастрюль. Но план нам ставят недосягаемый: каждый месяц я должна продать товара на 15 тысяч рублей! Если не выполню, объем добавят к следующему месяцу. Сейчас у нас мертвый сезон: летом люди сидели на дачах, потом тратились на подготовку к школе, теперь делают заготовки на зиму».

Чтобы сделать план, почтовики сами покупают свои товары, лотерейные билеты, оформляют на себя страховки и подписку на периодику. «Я выписываю журналы детям, — говорит Юлия. — Нас пугают: если не будет показателей по подписке, вы станете не нужны, сократим отделение».

Больное место оператора связи — спина.

Во-первых, сотрудница часами сидит на старом стуле (по правилам отделение должно быть оборудовано эргономичными офисными креслами). Во-вторых, здесь нет грузчиков, женщины сами таскают посылки. Отделение обслуживает две исправительные колонии. Каждый день сюда поступает пять-шесть посылок для заключенных весом по 20 килограммов.

Клиентов, приходящих в отделение, чтобы отправить посылку, просят приносить с собой скотч для упаковки. По правилам почтовики должны использовать специальную клейкую ленту с символикой региона, но ее в отделении нет.

Свисток и сосиска

очтальоны так же, как и операторы связи, должны выполнять план продаж. Каждая из женщин (самой молодой — под пятьдесят, остальные—пенсионерки) носит по участку сумку с корреспонденцией и катит тележку с товаром. Почтальонам положены форменные сумки, куртки и резиновые сапоги. На самом деле работники покупают экипировку сами.

Отделение обслуживает спальную окраину Энгельса. Здесь живут бывшие рабочие завода химволокна (давно разорившегося) и переселенцы из аварийных клоповников, получившие социальные квартиры в новостройках.

«Бабушки на лавочках, когда увидят почтальона, во весь голос интересуются: «Галь, ты мне пенсию сегодня дашь?» Мы их просим не кричать, не привлекать внимания», —

рассказывает начальник отделения Галина Канакова (Галина Михайловна работает здесь 11 лет, начинала почтальоном).

Галина Канакова, начальник почтового отделения.

Фото: Надежда Андреева / «Новая газета»

В микрорайоне были нападения на почтальонов. «Мужчина набросился на нашу сотрудницу в подъезде. Повредил ей руку, забрал из кармана личные деньги и телефон. Хорошо, что она успела набрать мне. Я побежала туда». Спрашиваю, что Галина Михайловна (она пенсионерка) могла бы сделать против нападающего. «Да я об этом не думала! — отмахивается моя собеседница. — Встала и побежала. Потому что именно я отвечаю за безопасность работников».

Грабитель скрылся. Как выражается начальник, «сохранность средств была соблюдена» — пенсии лежали в поясной сумке почтальона, спрятанной под курткой и кофтой.

До 16 сентября почтальоны должны доставить президентские выплаты 12,7 миллиона стариков, получающих пенсии наличными на дому. «Сегодня у нас по графику 42 пенсионера. Каждому несем тысяч по 15 пенсии (они здесь «химические», с надбавками) и еще 10 тысяч путинских. Почтальон выходит на участок с огромной суммой, но наше единственное средство защиты — свисток», — разводит руками Канакова.

Для обороны от бродячих собак почтальонам положены ультразвуковые отпугиватели. Казенных батареек к ним не выдают. «Местных собак писком не испугаешь! Почтальоны научились с ними дружить: перед выходом на маршрут покупают дешевые сосиски».

Надомным обслуживанием пользуются самые возрастные пенсионеры или те, кто не может научиться пользоваться карточкой по причинам медицинского характера. «К некоторым ходим вдвоем, иначе страшно в квартиру заходить. В соседнем микрорайоне был случай: пенсионер заперся вместе с начальником отделения в доме, требовал свою пенсию. Отдать деньги было нельзя — человек поменял паспорт, а в платежном поручении ПФ были указаны старые данные», — вспоминает Галина Михайловна.

«Пишите дальше»

В отличие от многих компаний, «Почта России» заработала на пандемии: по итогам 2020 года чистая прибыль корпорации составила 3,4 миллиарда рублей — в 3,2 раза больше, чем в 2019-м. Летом нынешнего года на почте подняли минимальные оклады. По официальным сведениям, зарплата 138 тысяч сотрудников (всего в компании работает 350 тысяч человек) увеличилась на 10%. Пресс-центр «Почты России» сообщает, что средняя зарплата в компании составляет 28 958 рублей.

В Энгельсе операторы связи получили прибавку — ровно 200 рублей, почтальоны — 616 рублей (теперь они получают 10 356 рублей).

Начальник почтового отделения Канакова (по совместительству она еще и уборщица) зарабатывает 24 тысячи.

Кроме оклада, почтовикам положены доплаты за дополнительные услуги. Например, по 100 рублей за нового клиента, оформившего карточку корпоративного банка. За доставку агитационных листовок в почтовые ящики платят по 15 копеек за штуку. Правда, в этом году предвыборных материалов в отделение не привозили. За продажу ширпотреба платят 6% от выручки, за лотерейки — 1% с каждого билета (премии выдают только при выполнении плана).

«Из-за маленькой зарплаты люди не идут сюда работать. В некоторых отделениях остались один почтальон и один начальник, а то и мобильная группа, которая утром обслуживает один микрорайон, а вечером едет в другой», — говорит Галина Михайловна.

Несколько лет назад она жаловалась на проблемы с зарплатой в энгельсскую мэрию (хотя муниципальные власти не имеют отношения к финансам федеральной компании). После этого почтовиков пригласили на общее собрание, рассказали, как дорого обходится корпорации аренда помещений и оплата служебных телефонов. И начали сокращать штат.

Два года назад Канакова отправила зарплатные расчетки провинциальных почтальонов председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. После этого к жалобщице приехала корпоративная служба безопасности.

У женщины потребовали объяснительную. «Уходя, сказали мне потихоньку: вы все правильно делаете, пишите дальше».

Нынешним летом, когда начальнице отделения вручали благодарственное письмо по случаю профессионального праздника, она решила организовать независимый профсоюз. «Мне, конечно, тут же позвонили и сказали: не вздумай! Я походила с этим неделю, попереживала, а потом позвонила Храмову (член исполнительного комитета Союза профсоюзов России Сергей Храмов. — Н. А.) и сделала, — рассказывает Галина Михайловна. — В частных беседах мне даже сотрудники энгельсского почтамта говорят: если у тебя получится, снимем шляпу. В здании почтамта нет теплого туалета, удобства во дворе».

В независимый профсоюз вошло около 50 почтовых работников Энгельса и Ровенского района. В августе активисты передали в областное управление почтовой связи требования об увеличении зарплат и улучшении условий труда. Не дождавшись реакции, в начале сентября объявили забастовку.

В акции участвовало пять отделений.

Протестовали в форме итальянской забастовки, предполагающей работу в строгом соответствии с инструкцией. Фактически отделение остановилось:

по правилам операторы не могут принимать посылки при неисправном транспортере, а почтальоны не должны идти на участок без спецодежды.

Объявление о забастовке повесили на входной двери. «Клиенты не скандалили. Они знают, что у нас зарплаты мизерные, и сами еще помнят, как им не платили на заводе».

После сообщений в прессе в отделение приехало начальство из областного управления ФПС. «Привезли мобильную группу из другого района, хотели посадить на наши места, но девчата не уступили. Наша почтальон вышла сфотографировать крутые тачки, на которых прибыл эскорт. Дама из «старого» профсоюза заставила ее удалить фото», — рассказывает Канакова.

Забастовку прекратили через несколько часов, когда директор управления пообещал отремонтировать транспортер, выдать батарейки к собачьим отпугивателям и через неделю провести собрание по вопросу о повышении зарплаты.

Региональное управление ФПС утверждает, что почта является «социально ответственным работодателем». В этом году 3900 работающих в Саратовской области почтовиков стали получать увеличенную зарплату. Сотрудникам предоставляют полисы ДМС, страхование от болезней и несчастных случаев, санаторно-курортное лечение, негосударственное пенсионное обеспечение, а также для коллектива организуют спортивные состязания.

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