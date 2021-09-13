Эффект бумеранга: министр спорта Беларуси допустил фатальный прокол 15 13.09.2021, 8:42

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Фото: Reuters

Упреки в адрес Виктории Азаренко обернулись претензиями к самому Сергею Ковальчуку.

Министр спорта Сергей Ковальчук возмутился решением Виктории Азаренко не ехать на Олимпиаду в Токио в составе сборной Беларуси, пишет «Салідарнасць».

Вот что дословно заявил управленец.

«Здесь расстройство не столько результатами, сколько поступком Виктории Азаренко, которая неожиданно отказалась от участия. Когда не приезжает на Олимпиаду Роджер Федерер, я понять могу: он еще в Пекине-2008 свое золото выиграл и столько за карьеру кубков завоевал, что не в каждый музей поместятся. А чем руководствовалась Азаренко?

Фото: gomel.today

Такое поведение не красит Азаренко ни как спортсмена, ни как человека, ни тем более как гражданина своей страны… Жажда или даже жадность к деньгам породили потребительское отношение к государству, которое вкладывало и вкладывает в становление спортсменов большие деньги».

Сравнение Азаренко с Федерором стало явным проколом со стороны министра спорта. Он похоже, не в курсе, что теннисистка принесла Беларуси «золото» на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где выиграла турнир в миксте с Максимом Мирным.

Фото: Reuters

По этой причине со стороны болельщиков к министру спорта появились новые претензии: в компетенции бывшего охранника Лукашенко стали сомневаться еще больше.

Отметим, несмотря на самый неудачный результат сборной Беларуси за все время участия в Играх после Олимпиады в Токио Сергей Ковальчук остался на своем посту. Министр спорта гнет свою линию: сваливает всю вину на спортсменов и тренеров.

Тем временем легкоатлетка Кристина Тимановская будет выступать за Польшу, покинула Беларусь и наездница Ольга Сафронова, которую не допустили к Олимпиаде из-за гражданской позиции.

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