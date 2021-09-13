«Черная метка» из Кремля: как одна фраза стала катастрофой для Лукашенко 38 13.09.2021, 8:58

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Андрей Суздальцев

Диктатор уже, по сути, ничего не решает.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем блоге рассуждает о том, насколько более шатким стало положение Лукашенко после получения в кремле «черной метки» в виде ярлыка главного «талиба»:

— Лукашенко вернулся из Москвы без денег. В последние три годы это становится традицией, что нарушает главную формулу власти в Республике Беларусь: «Тот, кто решает проблемы Беларуси в Москве, тот и держит власть в стране». Понятно, что сейчас Лукашенко ничего не решает… Более того, после встречи в Кремле Лукашенко оказался в роли главного европейского талиба.

Напомним, что в августе текущего года Брюссель определил две основные угрозы Евросоюзу: победу Талибана в Афганистане и «гибридную войну», развязанную Минском с помощью нелегальных мигрантов против Литвы и Польши.

Трудно понять, как это произошло, но понятно, что после той логической «ловушки», что открылась на совместной пресс-конференции Путина и Лукашенко, надежды белорусского правителя на то, что Запад признает его «шестой» президентский срок, стали еще более виртуальными.

Дело в том, отмечает политолог, что президент России произнес многозначительную фразу: «Все хотят в принципе разговаривать напрямую с движением «Талибан», хотя оно внесено в список террористических организаций ООН, но, тем не менее, говорят, что да, «Талибан» контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но Лукашенко не пришел к власти в результате вооруженной борьбы, а путем голосования - нравятся результаты кому-то или не нравятся, это другой вопрос».

Вот это действительно печально, так как действительно весь мир видел, как в августе 2020 года Лукашенко при помощи полчища силовиков и работников спецслужб вел настоящую войну против собственного народа. Но полной катастрофой для Лукашенко стало замечание Путина о состоявшихся год назад белорусских президентских выборах: «нравятся результаты кому-то или не нравятся, это другой вопрос», чем приравнял Лукашенко к «Талибану». Итак, вопрос остается, тема не закрыта…

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