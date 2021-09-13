«Новая Беларусь удивила весь мир своей смелостью и целеустремленностью» 13.09.2021, 9:07

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Друзья, мы — герои.

Телеграм-канал «Баста!» поделился эмоциональным признанием одного из своих подписчиков:

— Друзья, мы - герои! Да-да, именно так должен сегодня сказать каждый участник сопротивления, каждый, кто приближает победу революции.

День за днем мы разрушаем стены, которые годами возводил старый маразматик. Каждый флаг, поднятый над пока еще оккупированными городами, каждая партизанская вылазка, каждый пикет или митинг в спальном районе расширяют пространство свободы вокруг нас.

Трусливый старик никак не может понять, что старой Беларуси, которой он привык править 27 лет, больше нет. Есть новая Беларусь, рождение которой мы ждали и готовили все эти годы. Это совсем другая страна.

Новая Беларусь родилась на баррикадах 9 - 11 августа, под пулями, гранатами и газом. Новой Беларуси не страшны тараканьи прихвостни. Новая Беларусь удивила весь мир своей смелостью и целеустремленностью.

Привыкайте к ней, друзья, приближайте ее победу. Каждый день, каждую минуту. Ведь мы все — части этой новой Беларуси, мы ее герои. Будем достойными этого.

Слава героям!

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