Кремль изобретает увлекательные истории, интересные только ему 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.09.2021, 9:11

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А Пентагону все это зачем?!

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об установлении IP адресе, с которых осуществляется поддержка "Умного голосования" ФБК в РФ.

Адреса ведут в логово американской военщины — в Пентагон. Это было решено трактовать как вмешательство в российские выборы, по какому поводу в МИД был вызван американский посол и ему было сделано грозное внушение.

Российские официальные новости уже давно похожи на выписки из истории болезней тяжело душевнобольных. И болезнь, похоже, только прогрессирует.

При этом, как и положено сумасшедшим, эти люди на полном серьезе считают себя как раз очень даже здоровыми, а отклонения от "их нормы" полагают заболеванием.

Вмешиваться в российские "выборы" — занятие бессмысленное по сути и содержанию, хотя бы потому, что от них не зависит вообще ничего.

Процесс доведен до такого уровня, что во-первых, список допущенных кандидатов можно охаратеризовать одной фразой "один другого хуже", а во-вторых, мнение граждан давно превратилось в сугубо консультативное.

Результат, который будет оглашен, к реальным итогам голосования не имеет ни малейшего отношения. Публикуемые после каждого голосования математические итоги убедительно показывают, что "аномальные" (то есть, буквально сфальсифицированные) голоса измеряются десятками миллионов.

В таких условиях пытаться извне влиять на них просто бесполезно с точки зрения любой рациональной логики.

Да и зачем? Что такое российская Дума, что за нее нужно так беспокоиться? Тем более Пентагону.

Можно понять, если бы за российскими "выборами" следило Министерство здравоохранения США — просто, чтобы оценить число буйных и тихих поехавших в российской власти.

Пентагону это все зачем?

Но Путинский режим уже не вдается в эти детали. Есть установка — сидеть в осажденной крепости. И если осада отсутствует, под стенами не видно полчищ врагов, то нужно хотя бы рассказывать о том, что они на самом деле в наличии. Просто их не видно.

Путинская РФ в своей деградации зашла настолько далеко, что сегодня мы находимся на уровне второго, а то и третьего эшелона. И не мировой, а региональной политики. На глобальном уровне Кремль уже давно не игрок, но ведь хочется...

Поэтому и приходится изобретать разные увлекательные истории, интересные только ему самому.

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