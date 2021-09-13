Египет открывает два новых туристических города 13.09.2021, 9:33

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Они появятся в течение ближайших месяцев.

Два новых туристических города появятся в Египте в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете «Известия».

«В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля», — пояснил аль-Анани, добавив, что там есть оборудованная для захода яхт гавань.

Еще один город располагается на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, он называется Аль-Аламин.

Министр напомнил, что помимо популярных Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте есть и другие «очень известные туристические города»: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Они, по его словам, тоже принимают очень большое количество туристов.

Напомним, для въезда белорусским гражданам в Египет необходим отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации с QR-кодом. Виза оформляется по прилету.

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