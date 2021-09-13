Хвастовство майоров 13.09.2021, 9:58

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Сергей Шойгу

Как Шойгу начал создавать свой культ личности в РФ.

Впервые в истории России правящую партию ведет на выборы действующий министр обороны. Формально это странное решение, так как армия по закону должна быть вне политики. Но в реальности все понятно — Сергей Шойгу второй по популярности после Владимира Путина чиновник в стране. Только он в отличие от непопулярного лидера «Единой России» Дмитрия Медведева может спасти падающий рейтинг партии. За счет чего Шойгу стал столь любим народом и почему на его образе не отразились многочисленные проблемы в военном ведомстве? Все дело в дорогом пиаре, главном оружии, которое освоил военный министр.

Об этом пишет журналистский проект «Агентство».

Осенью 2019 года в министерстве обороны случился публичный скандал. В лояльной властям газете «Московский комсомолец» вышло интервью министра с говорящим названием «Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию». В течение семи лет с момента назначения на пост главы оборонного ведомства Шойгу не давал больших интервью, а тут без ложной скромности рассказал, как при нем впервые озаботились бытом солдат, прекратили врать, перевооружили армию и благодаря этому блестяще показали себя на войне в Сирии. О своем предшественнике Анатолии Сердюкове Шойгу коротко сказал, что никогда не критикует коллег, хотя тут же напомнил, в каком удручающем моральном состоянии принял армию в 2012 году. В общем, выходило, что до Шойгу в армии ничего не делали, а с его, Шойгу, приходом, все наладилось. Кроме себя министр дежурно похвалил лишь президента Владимира Путина — за постоянное внимание к армии.

Фото: kremlin.ru

Бравший интервью журналист Михаил Ростовский не только не спорил с министром, но и относился к нему с подчеркнутым восхищением. Правда, два дня спустя еще один журналист — работавший тогда в не менее лояльных «Известиях» Илья Крамник обратил внимание на некоторые нестыковки в словах Шойгу. Он выпустил материал с разбором ответов министра, где отметил: быт солдат начали улучшать еще при Сердюкове, тогда же изменили структуру вооруженных сил на более современную и запустили масштабное перевооружение армии. Оценить же реальное состояние войск сейчас очень сложно. При Шойгу вооруженные силы закрылись от независимых наблюдателей, отмечал Крамник («Информационный консенсус сошелся на том, что задачи, поставленные перед Минобороны руководством страны, выполняются точно и в срок, а отдельные инциденты не имеют значения. Что на самом деле происходит в Вооруженных силах, узнать трудно — новостная рассылка с релизами о спартакиадах и поисковых экспедициях не слишком информативна, зато интервью, конечно, давать проще», — написал Крамник).

Военная машина отреагировала четко: сразу после выхода статьи руководству «Национальной медиа группы», в которую входят «Известия» (холдинг контролируется другом президента Юрием Ковальчуком), позвонили из Минобороны и потребовали удалить материал, рассказывает собеседник в НМГ и подтверждает бывший сотрудник центрального аппарата Минобороны. Спорить никто не стал — редакторы провластной газеты опубликовали заметку лишь по случайному недосмотру. Сам Крамник утверждал, что получил задание от начальства написать такую статью. Так что ее с легкостью сняли с сайта. А для верности еще и уволили Крамника (он публично рассказал о скандале и был уволен именно за это, утверждает собеседник в НМГ).

Эта история важна для понимания двух фактов. Во-первых, Шойгу очень чутко относится к собственному образу. Во-вторых, у министра есть выстроенная годами эффективная система борьбы с критикой — она включает более сотни государственных служащих, не стесняющихся давить на любые СМИ, и частных подрядчиков, зарабатывающих на пиаре Шойгу немалые деньги.

Первый опыт

«У меня нет наград „ко дню рождения“», — с гордостью сообщил Шойгу в том самом интервью МК. Это неправда. Как и многие сподвижники Путина, Шойгу получал высокие награды именно ко дню рождения: «За заслуги перед отечеством» III степени к 50-летию и «За заслуги перед отечеством» I степени с мечами к 65-летию. Правда, последний орден он получил уже после интервью. А высшую награду страны — Героя России — министр, который никогда не служил в армии, получил, еще возглавляя МЧС, гражданское ведомство. Звезду ему дали в 1999 году, ровно в тот момент, когда он по просьбе руководства страны впервые согласился возглавить на выборах в Госдуму список партии «Единство», будущей «Единой России». Сам Шойгу утверждал, что получил звезду за участие в миротворческих операциях, которые, правда, происходили задолго до вручения награды. Те выборы очень важны, чтобы понять, как Шойгу стал популярен.

9 декабря 1999 года, за 10 дней до голосования, самолет с министром по чрезвычайным ситуациям и журналистами сел в Махачкале, откуда они должны были отправиться в только что освобожденные от боевиков села Карамахи и Чабанмахи рассказывать о выделении денег на восстановление Дагестана. Это была важная предвыборная поездка — война в Дагестане и Чечне были главными темами той кампании. Автобус с Шойгу первым отъехал от аэропорта и благополучно доехал до пункта назначения. Но, приехав на место, Шойгу с возмущением обнаружил, что его снимает только постоянно работающая на Кавказе группа Первого канала, а прилетевших из Москвы журналистов рядом нет, рассказывает участвовавший в той поездке сотрудник МЧС.

Все дело в том, что водитель машины с журналистами отстал и заблудился в горах, где еще могли хозяйничать боевики. Репортеры были сильно напуганы и приняли решение возвращаться в аэропорт. Журналисты уже были в салоне самолета, когда открылась дверь и перед ними появился Шойгу с бутылкой водки. «Он символически приопустился на колени, сказал „Простите, мужики“ и предложил выпить», — рассказывает участник той поездки. По его воспоминаниям, оказавшись в освобожденном селении без репортеров, Шойгу возмущенно спросил сопровождающих: «Кому я должен давать интервью, генералам?», — быстро прошелся по селениям и поехал извиняться. С тех пор кортеж министра в поездках не трогался с места, пока не становилось ясно, что журналисты рядом, рассказывает собеседник «Агентства».

«Единство» во главе с Шойгу набрало тогда 23% голосов, а россияне с тех самых пор стали называть министра в числе политиков, которым они больше всего доверяют (в 2000 году в открытом опросе его называли 5 %). Вскоре министр занял уверенное второе место после Путина во всех рейтингах доверия, одновременно МЧС россияне стали называть самым эффективным ведомством.

Во времена МЧС Шойгу был с журналистами на короткой ноге. «Шойгу всегда вылетал на места всех громких трагедий и выходил там к прессе, поэтому он был очень заметен», — вспоминает бывший подчиненный министра. Специально, чтобы страна побыстрее видела его заявления, пресс-служба ведомства одной из первых в России закупила так называемые флайки — оборудование для быстрой передачи видео с места. Когда в 2012 году Шойгу после 21 года работы покинул МЧС и ненадолго стал губернатором Подмосковья, то сделал министром печати работавшего с ним главного редактора «Новых известий» Валерия Якова. Впрочем, открытость министра закончилась ровно тогда, когда ему удалось стать одним из ближайших людей к Путину. И это тоже история про ловкий пиар.

Заветная юрта

«Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!», — говорил в интервью родившийся в Туве Шойгу. Пока о новых городах на его родине речи не идет, а в старых царят бедность и преступность. Но Шойгу там все-таки что-то построил — несколько закрытых объектов для совместного отдыха с президентом. Умение обеспечить досуг Путина — важное достижение министра.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Март этого года выдался у Путина непростым. Американский президент Джо Байден публично признался, что считает российского лидера убийцей, и отношения между странами вслед за этим стали стремительно ухудшаться. Аккурат в этот момент Кремль известил, что Путин предпочтет выяснению отношений с Байденом поездку в тайгу. Через несколько дней на сайте Кремля действительно появились красочные фотографии отдыхающих на природе президента и министра обороны — они катались на вездеходе, гуляли и обедали на фоне заснеженного леса. Вдобавок к этому президент и министр посетили, как говорили государственные СМИ, «мастерскую Шойгу для работ по дереву». Понять, где именно расслаблялись первые лица, очень сложно: фотографии Кремль таинственно маркировал «Сибирский федеральный округ». Однако «Агентство» разыскало вероятное место отдыха этих двоих, попутно обнаружив, что и тут не обошлось без показухи.

В день высадки Путина и Шойгу в тайге самолеты специального летного отряда «Россия», который обслуживает руководство страны, приземлились в Абакане, столице Хакасии. Скорее всего, гости первоначально приехали на базу «Караташ» в ликвидированном Караташско-Инейском заказнике Хакасии, рассказал «Агентству» житель ближайшего к базе поселка Усть-Бюр. Путешественник, побывавший на «даче Шойгу» несколько лет назад, посмотрев кадры президентского отдыха по просьбе «Агентства», опознал эти места. Шойгу и Путин давно заприметили «Карташ». Местный егерь рассказывал, как показывал Путину местные красоты еще в начале первого президентского срока, а жители расположенного неподалеку аала (деревни) Колтаров жаловались, что их земли признали охраняемой зоной, чтобы создать буферную территорию вокруг заимки.

Земля под заимкой записана на владельца охотничьего промысла Сергея Закурдаева (следует из выписки из ЕГРН. Он владеет охотничьим промысловым хозяйством «Сибирские просторы», у которого в аренде земли заимки). Его партнер по бизнесу — Татьяна Зимина, дочь экс-губернатора Хакасии Виктора Зимина (на Закурдаева также записаны участки вокруг заимки, на одном из которых, по словам жителей Усть-Бюра, была расположена дача самого Зимина).

Фото: Кадастровая карта

Зимин, знакомый с Шойгу еще с восьмидесятых, когда оба работали в сфере строительства в Хакасии, рассказывает «Агентству» бывший сотрудник местной администрации, весь свой губернаторский срок, пришедшийся на 2009-2018 годы, занимался организацией отдыха президента и министра. Обеспечение досуга Путина было столь важно для Зимина, что чиновники прозвали его «егерем», рассказывают собеседники, близкие к Кремлю и руководству Хакасии. Но другие дела ему удавались заметно хуже, причем настолько, что в 2018 году Зимин проиграл губернаторские выборы коммунисту Валентину Коновалову несмотря на мощную административную поддержку, обеспечиваемую в том числе людьми Шойгу. Это так расстроило Кремль, что с тех пор высокие гости хотя и продолжили ездить в Хакасию, но на сайте президента такие визиты демонстративно перестали маркировать этим регионом. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам последней поездки и вовсе заявил журналистам, что Путин и Шойгу были в Туве. Впрочем, в родной министру обороны Туве эти двое действительно могли побывать в те же выходные, которые начались для них в Хакасии.

В этом регионе «Агентство» обнаружило сразу три места для отдыха высоких гостей. В первую очередь мы отправились на тувинскую реку Хемчик, по которой Путин однажды публично сплавлялся на лодке. Здесь, в местечке Шанчи-Аксы (это территория природного парка «Убсунурская котловина») стоит необычная юрта — самое большое здание на десятки километров вокруг. О ее важности свидетельствует такой факт — специально для юрты от ближайшей деревни Шанчи через 14 километров природного парка протянута линия электропередач. На первом этаже номера, всегда готовые к приему гостей, и, судя по трубе, баня. Крыша первого этажа используется как терраса, на которой стоит капитальная юрта с золотой крышей. Внутри большой прямоугольный стол с явно выделенным центральным местом и телевизор. Несмотря на то что юрту строили с участием государства как туркомплекс (на нее из бюджета выделили 2 миллиона рублей), забронировать там номер, естественно, невозможно. Жители райцентра Чаа-Холь рассказывают, что видели там Путина и Шойгу после постройки юрты в 2010 году. (По документам юрта и 7 тыс. гектаров вокруг нее принадлежат бывшей сотруднице районной ветеринарной станции Татьяне Бады. Она живет в поселке Хову-Аксы — на другом конце республики. Односельчане Бады считают, что она родственница экс-главы республики и друга Шойгу Шолбана Кара-оола и мэра Кызыла Карима Саган-оола, однако документальных подтверждений этому не нашлось. Самих супругов Бады дома не оказалось).

Второй объект для отдыха важных гостей, по свидетельствам местных жителей и источника, близкого к региональным властям, — это комплекс зданий на участке «Тайга» природного парка «Тыва», в 30 километрах от Кызыла. Это закрытое место, которое охрана запрещает снимать даже с воздуха, на территории несколько домов, хозпостройки и небольшое футбольное поле, а огромное главное здание еще строится. Участок примечателен тем, что до последнего времени он был в аренде у водителя главы Тувы Антона Дувектера. Но после выхода в этом году расследования местного «108 канала» договор аренды, действовавший до 2064 года, расторгли. В январе 2021 года Дувектер еще арендовал землю под комплексом, а в апреле договор уже не отображался в выписке из Росреестра. Еще одна «заимка» на озере Ак-Аттыг Холь, где Путин и Шойгу рыбачили в 2013 году, вообще не отображается на кадастровой карте, хотя на спутниковых снимках видно, что там расположены несколько зданий и вертолетные площадки. Добраться туда можно только на вездеходе или вертолете. Эта «база Шойгу» круглогодично находится под охраной, рассказывают «Агентству» один из сезонных рабочих базы и побывавший там путешественник.

Где-то в Сибири, если верить сообщению Кремля, у Шойгу есть мастерская, которую он во время последнего визита якобы показал Путину. Но в этом заявлении что-то не так. В декларации министра действительно указана мастерская, площадью 153,4 кв. Но зданием такого метража Шойгу владеет только в своей знаменитой резиденции на Рублевке в Подмосковье (об этом комплексе роскошных зданий с стиле пагод в свое время рассказывал Алексей Навальный). Получается, что либо у Шойгу есть еще одна, но незадекларированная мастерская, либо Кремль, как это случается, выдает одно место за другое, в данном случае Подмосковье за Сибирь.

Как бы то ни было, но совместный отдых на камеры выгоден обоим руководителям. Считается, что у Путина и Шойгу не сразу сложились отношения, утверждают знакомый министра и журналист, много лет входивший в пул министерства обороны. Хотя сам Путин еще будучи премьером в 1999 году называл Шойгу «товарищем». А в начале двухтысячных они нашли общий язык и стали вместе ездить в Сибирь. Кадры с совместного активного отдыха только укрепляют их позиции в глазах россиян, считает знакомый министра.

Всего Путин побывал в родном регионе Шойгу не менее 10 раз. Он сплавлялся по Енисею с князем Монако Альбером II (2007), общался с пастухом (2009), скакал на коне (2010), рыбачил и смотрел на снежных барсов (2013), занимался подводной охотой (2017), ходил по горам (2018), собирал грибы перед днем рождения (2019). Только в четырех поездках Путин занимался рабочими вопросами: в 2007 и 2008 годах встретился с главой республики, в 2014 году поучаствовал в праздновании 100-летия присоединения Тувы. Столько же, сколько в соседних и куда более крупных Красноярском крае и Новосибирской области. Такое внимание федерального центра к Туве можно было бы считать большой заслугой Шойгу, если бы это помогло развитию территории. Но это не так.

Культ личности

«Ощущение такое, что приехал в какую-то не очень развитую, но за границу», — подмечает бывший спикер Верховного хурала Тувы, экс-депутат Госдумы и директор Национального музея Кадыр-Оол Бичелдей. Тува и правда во многом похожа на отдельное государство: местные власти предъявляют территориальные претензии к соседям, а тувинцы, которых здесь более 80%, в основном, разговаривают на родном языке (его знают и используют 98% тувинцев). У региона даже есть свой аналог государственной границы: всех, кто едет по трассе из соседней Хакасии, останавливают сотрудники ГИБДД, проверяют документы и непременно спрашивают цель визита.

Больше всего сотрудники ДПС надеются найти наркотики. Здесь хорошо растет конопля, во второй половине лета местные жители выходят ее собирать целыми семьями — чтобы скопить на детский сад или школу, писали «Новая газета» и Znak. Некоторые детские сады вовсе пустуют. Например, в бедном кызыльском районе Левобережные дачи у жителей так плохо с деньгами, что нет средств даже на оплату государственного детского учреждения.

Для многих жителей тувинских сел сбор конопли — единственный источник дохода, потому что другой работы нет: уровень безработицы здесь более 18 % при среднем по России менее 6 %, а по качеству жизни этот регион на последнем месте в стране, сказано в исследовании РИА «Новости».

В Кызыле, столице республики, самый высокий в России уровень убийств (в 2020 году 45 на 100 тысяч человек, ближайший показатель зафиксировали в приморском Артеме. Там 35 убийств на 100 тысяч человек, подсчитали в Институте проблем правоприменения ЕУ СПб). После 20:00 центр города практически вымирает, а таксисты ездят со «штурманом» на переднем сиденье, который якобы показывает дорогу, но на самом деле нужен для безопасности. Больше всего убийств в Туве происходит из-за алкоголя, считает бывший помощник главы республики Борис Мышлявцев: здесь разрешено продавать спиртное только до 15:00, но пьяных на улицах много и днем, и вечером.

Зато в Кызыле привели в порядок набережную Енисея и поставили там монумент «Центр Азии». Его создал скульптор Даши Намдаков, которого называют другом Шойгу и не зря. Позже Намдаков поучаствовал в украшении главного храма Минобороны в подмосковном парке «Патриот». После реконструкции набережную назвали в честь отца министра обороны Кужугета Шойгу, но имя местные в разговорах обычно опускают.

Культ личности Шойгу — это основа республиканской власти. В кабинете любого чиновника или учителя, во всех бюджетных и внебюджетных организациях сотрудники вешают его портрет. Даже любое массовое мероприятие в Туве начинается с упоминания «нашего героя», рассказывает «Агентству» человек, близкий к республиканским властям.

Алтарь культа располагается в центре Кызыла, в Национальном музее — в зале Русского географического общества, которое возглавляет Шойгу.

«Человек должен был подойти, посмотреть вот так низко и поклониться ему. Задумка была такая. Много кто поклонился. Хотел, не хотел — не имеет значения», — говорит директор музея Кадыр-оол Бичелдей, показывая на портрет Шойгу, висящий в широком позолоченном окладе.

Бичелдей — главный идеолог культа, автор идеи о том, что монгольский полководец Субедей переродился в Шойгу. Сам министр обороны не слишком против того, что его считают реинкарнацией монгольского полководца. Отремонтированный бригадой Минобороны при его «личной поддержке» спорткомплекс в Кызыле назвали в честь Субедея, а 700-страничный трактат о монгольском полководце авторства Бичелдея издали «при финансовой поддержке» Русского географического общества, сказано в книге, которая есть в распоряжении «Агентства». «Не случайно именно сын древней урянхайской земли, Тувы, Герой России Сергей Шойгу, один из урянхайских потомков Субедей-маадыра, стал министром обороны РФ», — сказано в книге, изданной на деньги возглавляемой Шойгу организации. На иллюстрациях цитатника полководца, прилагающегося к трактату, в образе Субедея изображен именно Шойгу.

Министр и сам участвует в укреплении своего культа. В 2018 году на деньги фонда президентских грантов издали еще и «Словник Урянхайско-Тувинской энциклопедии» «под общей редакцией» Шойгу, а руководителем проекта был Бичелдей, которого министр наградил почетной грамотой Минобороны. В конце 2020 года, кроме академического труда Бичелдея, в Туве появилась и другая книга о Шойгу: сказка «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим скакуном», прототипом героя которой стал министр обороны. Гости презентации прикладывались к книге, как к реликвии. Сейчас о ней рассказывают по всей республике. Даже в селах проходят онлайн-лекции о книге, рассказывает директор дома культуры поселка Хову-Аксы Елена Корюкова. Сама книга трехъязычная: на тувинском, русском и даже английском. В портретах «Сына Хур-Кужугета Сергека», которыми проиллюстрирована сказка, опять же угадываются черты Шойгу.

Фото: Страница Шолбан Кара-оол в Instagram

Наконец, в Туве в городе Чадан есть и дом-музей Шойгу. Рядом с музеем, как утверждал государственный телеканал «Россия», есть колодец со священной водой, и каждый гость набирает ее с собой. Сотрудницы музея очень удивились, услышав об этом. Колодец мало похож на святой источник, вода из него подается через шланг при помощи электромотора, ей поливают клумбы.

Нынешнее положение дел на родине Шойгу лучше всего отражает такой эпизод: в 2011 году Путин дал старт строительству первой железной дороги в Туве, забив серебряный костыль в первый пролет. Те же двадцать метров полотна до сих пор остаются единственным участком железной дороги в регионе, а костыль украли. Зато гордый сын тувинского народа Сергей Шойгу уже в следующем году после торжественной церемонии стал министром обороны.

Что скрывает Минобороны

«Мы сразу договорились: надо прекратить, грубо говоря, врать. Искаженная информация была общим бичом. Многое скрывалось или искажалось», — так в интервью «Московскому комсомольцу» Шойгу описывал ситуацию в Минобороны в то время, когда его поставили во главе ведомства. Чтобы выяснить, правда ли в армии перестали врать, «Агентство» поговорило с людьми, отвечавшими за пиар Минобороны.

С приходом Шойгу в Минобороны действительно сразу же начались изменения, а именно: резко выросла численность сотрудников пресс-службы. Состоявшее из нескольких десятков человек управление пресс-службы и информации преобразовали в департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК) численностью под сотню сотрудников, такой оценкой с «Агентством» поделились два бывших сотрудника ДИМК. И этот департамент стал работать круглосуточно.

Офицер ДИМК так пересказывает суть перемен: «При Сердюкове на первой полосе любого СМИ мог выйти критический материал, и министр никак не реагировал, а вот теперь «Коммерсант» на последней полосе писал что-то про армию, и генералы получали задание звонить Усманову (владельцу газеты Алишеру Усманову) с требованием опровергнуть материал». Тогда же в кабинетах всех заместителей министра появились плазменные экраны. Отслеживать все материалы СМИ, в первую очередь ленты информагентств, публикации «Московского комсомольца», «Комсомольской правды», «Российской газеты» и сюжеты ВГТРК, — таковы были медийные пристрастия самого министра. Естественно, во всех СМИ не должно было появляться никакого негатива. Как с ним боролись, «Агентству» рассказали люди, работавшие в это время в оборонном ведомстве.

В сентябре 2016 года в Южном военном округе проходили масштабные учения (они назывались «Кавказ-2016»). Экипаж одной из БМП случайно выстрелил в бензовоз, в результате взрыва сгорел целый лагерь техники: несколько десятков единиц, рассказывает бывший сотрудник Минобороны. Однако информацию об этом происшествии нельзя найти в новостях. «С таких мероприятий всегда приятно смотреть видео, все так масштабно, так красиво», — восхищалась ведущая провластного телеканала Life, рассказывая об успешных учениях. О происшествии «Агентству» рассказал бывший сотрудник военного ведомства, по словам которого передавать эту информацию в СМИ военные начальники категорически запретили.

Донесения о чрезвычайных происшествиях в Генштабе получают каждый день. Кто-то погиб на учениях или умер от болезни, что-то взорвалось или сгорело, такое случается в любой армии. Однако в абсолютном большинстве российских случаев об этом не сообщают. Руководство не хочет плохих новостей об армии и ставит задачу все скрывать, рассказывают два собеседника в военном ведомстве. Поиск по новостям «Яндекса» это подтверждает. Сообщения о незначительных происшествиях появлялись за последние два месяца всего несколько раз. Все дело в том, что с приходом Шойгу министерство обороны настолько жестко выстроило работу с журналистами, что постепенно на большинство мероприятий стали приглашать только самых лояльных репортеров, от которых еще и требовали заранее высылать тексты новостей на согласование. Два журналиста утверждают, что это требование распространяется только на сотрудников информационных агентств.

Возможности журналистов освещать работу Минобороны хорошо характеризует эпизод 2017 года. Тогда замминистра Тимур Иванов отправился с визитом на многострадальный космодром «Восточный», который строители не могли сдать с 2015 года. Вместе с Ивановым в Амурскую область поехали журналисты, и первое, что бросилось им в глаза, — это так называемый паспорт объекта, в котором указывается срок сдачи в эксплуатацию. Дата «2015» на большом щите была перечеркнута, поверх написано «2016», а потом перечеркнуто и это. Иванов отреагировал жестко: «Мать вашу, вы не могли паспорт новый сделать?», — вспоминает очевидец той поездки. И журналисты тут же получили предупреждение: «Кто напишет — останется на космодроме». В итоге никто об этом не написал.

Фото: Минобороны России

Еще проще в армии поступают с невыгодной статистикой. Еще с 2010 года Минобороны перестало публиковать данные о погибших и умерших военных. Только однажды, да и то, благодаря информации страховщиков, журналисты случайно получили данные, из которых выяснилось, что при Шойгу ежегодно в армии стало умирать больше солдат, чем при Сердюкове. А в 2015 году Путин еще и засекретил данные о погибших во время спецопераций. Так что Минобороны вполне легально имело право не обнародовать число погибших в Сирии и в Украине.

Данные: Минобороны, страховая компания «Согаз»

Правда, иногда случаются происшествия, которые невозможно скрыть никаким образом. На этот случай в ведомстве Шойгу есть свой регламент. В сентябре 2017 года в Ленинградской области проходили крупные учения «Запад-2017», на которые приехал даже президент. 16 сентября, за два дня до прибытия Путина, боевой вертолет нового поколения Ка-52 внезапно дал непроизвольный залп по земле, ранив трех человек. Подобные инциденты периодически происходят во время учений, но задача пресс-службы не допустить появления этой информации в СМИ. Так произошло и на этот раз. Министерство обороны ни слова не сообщило о происшествии. На следующий день президент, посетив учения, дал им высокую оценку. Об этом торжественно сообщили все федеральные телеканалы. Правда, через три дня о происшествии рассказало региональное медиа 66.ru, в зоне учений было много народу, кто-то снял выстрел и выслал съемку журналистам. «Если о событии написало местное СМИ, то мы начинали обзванивать другие издания региона с просьбой ничего не выпускать. Так больше шансов, что публикацию не заметят федеральные медиа», — объясняет тактику собеседник, работавший в пресс-службе Минобороны. Если же скандал все-таки вышел на федеральный уровень, ДИМК получает задание быстро писать пресс-релиз со своей версией событий, в которой была бы «замылена» основная часть негатива.

Так произошло и в тот раз. Минобороны выпустило очень странный пресс-релиз, из которого следовало, что на учениях «Запад-2017» никаких происшествий не было, а показанный на видео эпизод якобы произошел в другое время и в другом месте, причем в результате залпа никто не пострадал. Чтобы окончательно всех запутать, в пресс-релизе еще зачем-то опровергали факт «большого количества тяжелораненых». Это «намеренная провокация или чья-то персональная глупость» заканчивали свою депешу офицеры Минобороны.

А позже выяснилось, что в военном ведомстве врали не только по поводу этого выстрела, но и скрыли факт второго. Оказалось, что в тот же день тремя часами позже Ка-52 выстрелил еще раз. И на этот раз случайно взорвал склад. Получалось, что речь шла о сокрытии системной проблемы. Министерство отреагировало в своем духе. Журналистов РБК, рассказавших о втором залпе, перестали приглашать на мероприятия Минобороны.

Иногда борьба военных с новостями превращается в комедию. В октябре 2017 году Шойгу участвовал в совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и решил похвастаться достижениями российской армии в Сирии. «Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тысячи 223 квадратных километра», — новость быстро разошлась по интернету, но не совсем так, как рассчитывал министр. Дело в том, что вся площадь Сирии в два с половиной раза меньше, той, что, по версии Шойгу, Россия освободила от боевиков. Ошибочные слова министра быстро вышли в топ новостного агрегатора «Яндекс», и это настолько расстроило Шойгу, что офицеры Минобороны получили задание звонить в компанию и требовать, чтобы новость была снята. Журналист пула министерства обороны утверждает, что видел, как офицеры вели переговоры с «Яндексом» о снятии новостей (Бывший сотрудник пресс-службы подтверждает, что такие переговоры велись). А дальше события развивались как классический армейский анекдот. Лояльная властям радиостанция «Говорит Москва» распространила заявление Генштаба, в котором говорилось, что российские военные располагают детальными картами, в которых учитывается рельеф (например, горы), и именно так получается названная Шойгу площадь сирийской территории. Этот комментарий ради спасения имиджа Шойгу выглядел настолько нелепо, что позже Минобороны решило от него отказаться еще более простым способом, чем от первой новости: сообщение просто исчезло с сайта «Говорит Москва».

Впрочем, военное ведомство не только удаляет плохие новости, но и выдумывает хорошие.

Генералы пиар-службы

«Мне кажется, что будет неправильно и нескромно, если я начну рассуждать про „феномен“ (самого себя)... Гораздо важнее говорить о популярности Вооруженных сил», — говорил Шойгу МК. Теме имиджа Шойгу в Минобороны действительно придают большое значение. Настолько большое, что этим занимаются не только многочисленные рядовые сотрудники, но также генералы и частные подрядчики, услуги которых стоят немалых денег. И работают они именно над популярностью лично Шойгу, а вовсе не армии.

Руководитель одного из СМИ рассказывает, что однажды его пригласили на беседу в Минобороны, потому что там недовольны недостаточно лояльными публикациями его журналистов. Придя на встречу, медиаменеджер с удивлением обнаружил, что его проводили в кабинет к Руслану Цаликову — первому замминистра обороны и соратнику Шойгу еще со времен МЧС. Именно этот высокопоставленный чиновник лично курирует вопросы пиара (подтверждает бывший сотрудник пресс-службы) и не пожалел времени на то, чтобы договориться с главой СМИ, дабы там больше не выходил «негатив» (по словам собеседника, взамен ему предложили эксклюзивные кадры действия российской армии в «горячих точках»).

Вместе с департаментом информации и массовых коммуникаций (его возглавляет Игорь Конашенков) Цаликову помогает еще одно важнейшее подразделение — Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба, которое вообще-то должно планировать военные операции. На деле ГОУ отвечает и за «информационное противодействие», говорит сотрудник ДИМК. Про то, как ГОУ это делает, есть забавная история.

В 2017 году Путин давал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для предвыборного фильма о самом себе. Во время съемок президент показал знаменитому американцу кадры, на которых российская авиация якобы обстреливает позиции террористов. Однако на самом деле кадры были сняты американскими войсками в Афганистане еще в 2009 году. Эту съемку Путину предоставило именно Главное оперативное управление, сообщало РБК и подтверждает источник «Агентства». Это сделал один из офицеров по ошибке: «Разборки были очень серьезными, но в итоге увольнять офицера не стали, криминала в этом нет», — утверждает бывший сотрудник Минобороны.

Самостоятельно все эти высокие офицеры ничего не могли бы сделать, не будь у них частных подрядчиков. Во многих государственных ведомствах России их используют тогда, когда требуется за деньги разместить в СМИ нужный материал. Так же работает и Минобороны, когда нужно похвалить своего начальника.

«После назначения Шойгу министром у нас говорили, что нельзя допустить “реваншизма”, то есть хвалебных публикаций про бывшего главу Минобороны Сердюкова», — вспоминает экс-сотрудник пресс-службы. И добавляет, что начальство даже просило размещать в СМИ материалы, в которых эксперты сравнивали бы двух министров в пользу Шойгу. Это хорошо видно по заголовкам тех лет:

Шойгу разбирается лучше Сердюкова

Эксперты: Шойгу стал №1 в рейтинге благодаря отмене решений Сердюкова

Все эти публикации выходили не сами собой. Их придумывали в пресс-службе военного ведомства, а дальше относили некоему подрядчику, который располагается прямо в принадлежащем Минобороны помещении по адресу Крестовоздвиженский переулок, 2, строение 1. Это напротив Генштаба в центре Москвы, описывает свою работу бывший сотрудник ДИМК. Подрядчик уже отдавал материалы в СМИ, с которыми предварительно был заключен контракт. Деньги подрядчику поступают от Минобороны в виде информационных контрактов или от бизнесменов, с которыми у семьи Шойгу традиционно хорошие отношения.

Мы выяснили, что этот подрядчик — структуры Владислава Клюшина, который весной 2021 года при неясных обстоятельствах был арестован в Швейцарии по запросу США. У арестованного действительно очень тесная связь с Минобороны. Здание на Крестовоздвиженском, куда военные относили заказные материалы, находится в собственности Минобороны, по данным Росреестра. Однако этот же адрес в своих контактах указывает фонд «Новая армия», который как раз возглавляет Клюшин. Там же располагается и важнейшая для Клюшина компания «М-13». На входе без разговоров согласились принять «посылку» для «М-13», доставленную корреспондентом «Агентства» (Знакомые Клюшина подтверждают: «М-13» занимает здание Минобороны, причем на очень выгодных условиях. Этим якобы в частных разговорах хвастался и Клюшин). «М-13» разработала систему «Катюша», с помощью которой Минобороны и другие госведомства осуществляют мониторинг СМИ. Но компания получает деньги от Минобороны не только за «Катюшу»: например, «Агентство» располагает документами, из которых следует, что «М-13» в прошлом году получила от военных около 700 миллионов рублей (за поставку некоего «мультимедийного оборудования»). Также Клюшин связан с производством нужных для военных фильмов. Его фирма «Лука» через цепочку собственников связана с киностудией «Марс Медиа», одним из производителей военного фильма «Т-34». Наконец, Клюшин еще и занимался политикой там, где она важна Минобороны. Например, работал в штабе соратника Шойгу — Виктора Зимина, когда тот проиграл выборы главы Хакасии, говорят знакомые Клюшина.

Еще один важный факт про Клюшина: его называли одним из игроков на рынке прокремлевских telegram-каналов. Министерство обороны придает Telegram очень большое значение. Владелец одного из каналов показал «Агентству» полученное им однажды от неизвестных сообщение: «Хотели бы уточнить по стоимости блока на двух замов Минобороны, Министра и его семью. Блок на 3 месяца с последующим пролонгированием» (орфография оригинала).

Пиар — это выгодно

«Мне все это напоминает повторение кампании массовых доносов 1937 года. Сегодня то же самое: мы имеем массу публичных доносов от внутренних и внешних заказчиков», — так Шойгу комментировал «МК» расследование Алексея Навального, который нашел у министра дом стоимостью около 300 миллионов рублей в селе Знаменское.

Люди, которые занимаются пиаром Шойгу, тоже хорошо обеспечены.

Курирующий имидж Шойгу, его первый заместитель Цаликов владеет элитной недвижимостью, общая стоимость которой может превышать три с половиной миллиарда рублей. Об участке в деревне Раздоры в 2019 году рассказывал Алексей Навальный. Тогда ФБК оценил стоимость строящегося жилья в 950 миллионов рублей, а сейчас цена недвижимости Цаликова в Раздорах вполне может достигать трех миллиардов рублей (Помимо жилого дома площадью 1868 кв. м на участке есть летняя кухня площадью 249 кв. м, два гаража и специальный дом для охраны. Участок с такой же площадью (1 гектар) в деревне Раздоры продается на ЦИАН за 3,3 миллиарда рублей).

«Агентство» нашло еще один дом Цаликова, прямо в соседней деревне Шульгино. На участке есть два двухэтажных жилых дома площадью 326 квадратных метров и 296 квадратных метров, причем если первое здание указано в декларации замминистра, то второй дом в отчетность госслужащего не попал (После того, как «Агентство» взяло выписку на участок, из публичной кадастровой карты Росреестра пропал дом, не указанный в декларации. В распоряжении редакции есть скриншоты, на которых видно, что ранее этот дом был поставлен на кадастровый учет. Стоимость участков, расположенных на той же улице, что и дом Цаликова, может достигать 370 миллионов рублей). Кто именно из большой семьи Цаликовых живет в домах, неизвестно, но «Агентство» располагает документами, из которых следует, что сын Цаликова Даниэл указывал дом в Шульгино в качестве места своего проживания (в распоряжении «Агентства» есть документ, из которого следует, что Даниэл Цаликов работает в госкомпании АО «Элемент». Это фирма, контролируемая «Ростехом». В 2017 году, по данным Transparency International, Даниэл работал начальником департамента отдела продаж «Гражданские самолеты Сухого», также входившей в «Ростех»). Но Цаликовы свое богатство, как и многие чиновники, скрывают. Участок в Шульгино в открытых данных Росреестра принадлежит «Российской Федерации». Годовой доход Цаликова никогда не превышал 13 миллионов рублей (максимальный задекларированный доход Руслана Цаликова — 13 миллионов 36 тысяч рублей в 2019 году).

Фото: ЖК «Смоленская застава», Минобороны России

Глава информдепартамента Минобороны Игорь Конашенков, чьи заявление об успехах армии часто можно услышать по телевидению, получил от государства бесплатно квартиру бизнес-класса в Хамовниках, в элитном ЖК «Смоленская застава». Она стоит около 70 миллионов рублей (по данным ЦИАН), при том, что зарплаты простых сотрудников ДИМК не превышают средние по Москве, говорит бывший сотрудник департамента.

Бывший кремлевский чиновник, собеседник в руководстве «Единой России» и знакомый Шойгу в разговоре с «Агентством» независимо друг от друга высказали одну мысль: в руководстве страны прекрасно понимают, что основа успеха Шойгу — хороший пиар. Именно этим он и ценен. Министр всегда говорил, что не имеет президентских амбиций, зато его высокий рейтинг всегда можно использовать, отправившись с ним на отдых или поставив во главе «Единой России».

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