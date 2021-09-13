Бюджет белорусской семьи: обнаружены шокирующие моменты 4 13.09.2021, 9:59

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фото: onliner

Некоторые статьи расходов впечатлили медиков.

Власти исследовали траты среднего белорусского домохозяйства в 2021 году. Некоторые статьи расходов типичной семьи неприятно впечатляют медиков, пишет banki24.by.

Статорганы изучают семейные бюджеты в рамках ежеквартального обследования населения по уровню жизни. Учетной единицей этого обследования выступает домашнее хозяйство.

Справочно: домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни и полностью или частично объединяют свои средства. В бытовом обиходе аналогом домашнего хозяйства можно назвать семью.

Каждое домашнее хозяйство имеет собственные расходы и доходы. Во 2 квартале 2021 года денежные расходы на среднее домохозяйство Беларуси составили 1534 BYN в месяц.

Основную часть расходов домашнего хозяйства представляют собой траты на потребительские нужды — 1126 BYN в месяц.

В свою очередь, среди потребительских расходов белорусов явно доминируют траты на продукты питания — 434 BYN, или 38,5% от потребительского бюджета. На вредные привычки (покупку алкоголя и табачных изделий) белорусы тратят в месяц по 28,6 BYN на семью.

Это несколько больше, чем на общепит (28,5 BYN). Помимо уныния медиков это еще и сигнал о благосостоянии: заведения общепита регулярно посещают обеспеченные люди и обходят стороной бедняки (66,1 BYN в месяц против 10,5 BYN).

По потреблению алкоголя и табака картина другая: бедняки берут объемами, но не деньгами. Траты на одежду и обувь у среднего домохозяйства составили 67,2 BYN в месяц, на коммуналку — 70,8 BYN, на здравоохранение — 68,4 BYN, на транспорт — 123,3 BYN, на информацию и связь — 77,7 BYN, на культуру, отдых и спорт — 39 BYN, на образование — 12,2 BYN.

Расходы на транспорт увеличиваются в 5 раз при переходе от 20% самых бедных семей к 20% самых богатых — от 56,5 до 304,6 BYN. Это связано с количеством личных авто у разных групп белорусов и стоимостью их обслуживания.

Показательна и доля расходов на образование. В западных странах образование фактически превратилось в непрерывный процесс в течение жизни человека и не завершается в молодости.

По Беларуси картинка пока иная: лишь 18,9% семей (менее 1/5) во 2 квартале сообщили, что тратили хоть какие-то деньги на образование. Интересен взгляд на социальное государство через призму расходов на коммуналку.

Несмотря на кратную разницу в доходах, 20% самых богатых семей тратят на жилищно-коммунальные услуги даже немного меньше, чем 20% самых бедных — 72,3 BYN против 72,9 BYN. Льготные тарифы на ЖКУ распространяются на все круги населения и позитивный эффект по расходам получают обеспеченные люди.

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