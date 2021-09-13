КНДР заявила об испытании ракет большой дальности нового типа 2 13.09.2021, 10:01

Характеристики ракет в сообщениях СМИ замалчиваются.

Северная Корея объявила об испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа, сообщает «Интерфакс».

По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. Работа над новым типом ракет заняла два года. Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности «стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение».

«Успешно проведены тщательные испытания компонентов ракеты, множество тестов двигателя, различные лётные испытания, тесты систем контроля и управления, тесты мощности боеголовки, а также - другие испытания», - сообщает официальное агентство ЦТАК.

В сообщениях СМИ не указываются предполагаемые характеристики ракет.

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