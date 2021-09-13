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Эксперт рассказал, что будет после Лукашенко

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  • 13.09.2021, 10:02
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Эксперт рассказал, что будет после Лукашенко
Фото: AFP

Протестующие белорусы добиваются не только смены власти, но и модернизации государства.

Независимый экономист Сергей Чалый в свежем стриме отметил, что на ежегодном Экономическом форуме в польском Карпаче регулярно поднимался вопрос о том, что будет после Лукашенко и Путина.

— Это не только мое мнение, это четко отвечали все: что будет после, будет зависеть от того, как случится это «после». Есть огромное количество историй о том, что смена одного дракона приводит к тому, что его место занимает другой дракон. Масса исторических примеров.

Аналитик убежден, что смена власти путем переворота чаще всего не приводит к смене характера политического режима. Целью белорусов, вышедших на улицы год назад, была не только смена власти, но и попытка добиться трансформации и власти, и общества, чтобы построить модерное государство, вместо архаического.

Сергей Чалый поделился итогами общения с западными политиками и дипломатами:

— От всех их я услышал то, как важно, что в Беларуси речь идет не о геополитическом, а о ценностном выборе. «Мы просто хотим видеть рядом с собой нормальную демократическую страну, с нормальной властью. Которая для себя делает хорошо, а не для нас».

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