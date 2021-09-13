закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пришло время позаботиться о себе и своей семье

1
  • Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
  • 13.09.2021, 10:19
  • 2,302
Пришло время позаботиться о себе и своей семье

Поэтому сейчас мы закупаем продукты, выводим все деньги из банков и готовимся остаться дома.

Коронавирус не щадит никого. Он выкашивает одного за другим, а начальники слишком трусливы чтобы отдать приказ и остановить работу, оставить всех дома. Вся система труслива.

Они боятся признать, что потеряли контроль над ситуацией. Они боятся признать, что даже при максимальной загрузке они упускают все сроки. От этого и ложь во всех статистиках и сводках. Даже метеорологи не так лживы как они.

Поэтому именно нам, рабочим, выпала роль быть честными и смелыми. Мы останемся дома, чтобы защитить своих друзей и свои семьи. Мы останемся дома, чтобы убить ложь и выжить самим.

Наш главный триггер — это мы. Ведь только нам под силу взять ситуацию в свои руки. От нас зависит когда выйдут из тюрем политзаключенные. От нас зависит, когда к власти придут наши лидеры. От нас зависит наше здоровье.

Поэтому сейчас мы готовимся. Поэтому сейчас мы закупаем продукты и выводим все деньги из банков. Поэтому мы справимся.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман