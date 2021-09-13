Пришло время позаботиться о себе и своей семье 1 Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

13.09.2021, 10:19

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Поэтому сейчас мы закупаем продукты, выводим все деньги из банков и готовимся остаться дома.

Коронавирус не щадит никого. Он выкашивает одного за другим, а начальники слишком трусливы чтобы отдать приказ и остановить работу, оставить всех дома. Вся система труслива.

Они боятся признать, что потеряли контроль над ситуацией. Они боятся признать, что даже при максимальной загрузке они упускают все сроки. От этого и ложь во всех статистиках и сводках. Даже метеорологи не так лживы как они.

Поэтому именно нам, рабочим, выпала роль быть честными и смелыми. Мы останемся дома, чтобы защитить своих друзей и свои семьи. Мы останемся дома, чтобы убить ложь и выжить самим.

Наш главный триггер — это мы. Ведь только нам под силу взять ситуацию в свои руки. От нас зависит когда выйдут из тюрем политзаключенные. От нас зависит, когда к власти придут наши лидеры. От нас зависит наше здоровье.

Поэтому сейчас мы готовимся. Поэтому сейчас мы закупаем продукты и выводим все деньги из банков. Поэтому мы справимся.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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