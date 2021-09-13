Как любовь режима шибанула по хоккею 4 13.09.2021, 10:26

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На примере полупустой «Минск-Арены» мы наблюдаем то, что называется потерей легитимности.

Перед началом этого сезона КХЛ я рассказывал You-Tube-каналу «ЧестнОК» про ожидания от посещаемости первых домашних матчей «Динамо». Говорил о том, что хоккей стал сильно ассоциироваться с насилием, а имиджевые провалы сборной всё равно повлияют на «Динамо» – но вряд ли «зубры» соберут меньше 10 тысяч зрителей в стартовых матчах. Что ж, это было слишком оптимистичным мнением, пишет бывший сотрудник ХК «Динамо-Минск» для «Трибуны».

Важное уточнение: два домашних матча – это небольшая выборка. Но есть кое-что, делающее эти два матча достаточно показательными и отражающими настроения людей. Дело в том, что на первый домашний матч сезона болельщики идут всегда. В 2011 году на «Минск-Арену» пришли 10 тысяч человек, после этого планка посещаемости первого домашнего матча не опускалась ниже 12 тысяч (при условии отсутствия ковидных ограничений).

Но в 2021-м пришли 8879 зрителей. Нельзя спихнуть такую низкую для «Динамо» посещаемость на неудачный день (пятница), плохого соперника (топовый «Автомобилист»), плохую предсезонку (без поражений) или предыдущий сезон (выход в плей-офф). В последнем доковидном сезоне на первый домашний матч «Динамо» пришли 15 266 болельщиков. И это на далёкий от понятия «топ» «Нефтехимик». И это после предсезонки, в которой набрались 9 поражений в 10 матчах, в том числе позорные от клубов Экстралиги.

По спортивной составляющей нынешнюю ситуацию можно сравнить с той, что сложилась в 2017 году, когда команда входила в сезон после в плей-офф, серьёзного обновления летом и нормальной предсезонки без провалов. Тогда на первый домашний матч пришли 13793 болельщиков, сейчас – 8879. Падение на треть. Два года назад подобное назвали бы оглушительным провалом. И в этом провале виноваты вовсе не клубные маркетологи. Так что же изменилось за эти четыре года?

Изменилось отношение общества к хоккею.

Но, может, всё дело в том, что болельщики выбирали между двумя играми и решили прийти на хоккей в воскресенье? Хорошо, переходим ко второму матчу.

7260 зрителей.

Два года назад матч с «Ак Барсом» собрал бы 13-14 тысяч как минимум. Для этого есть все условия – топовый соперник приезжает в воскресенье, причём в сентябре, когда люди скучают по хоккею и идут на все матчи, а не выбирают один из серии, как это происходит посреди сезона.

Может быть, помешал Минский полумарафон, проходивший в день матча с «Ак Барсом»? Но в 2019 году игра «Динамо» тоже наложилась на полумарафон – тогда пришли 13107 человек.

Можно сколько угодно говорить о стабилизации ситуации в Беларуси, о том, что люди сдались и смирились, что они решили жить как раньше. Но неприятие режима никуда не делось. И мы видим это отсутствие энтузиазма во всём, что ассоциируется с Лукашенко. На празднование дня города в Минске пришли буквально сотни человек, на Минском полумарафоне только по официальным данным число участников упало почти в четыре раза. И посещаемость ассоциирующегося с Лукашенко хоккейного клуба тоже упала.

Кто-то может сказать: но ведь 9 и 7 тысяч пришли, это очень много! Да, это много, если мы говорим об абсолютных показателях. Но дело же не в них. Огромное количество факторов указывало на то, что «Динамо» должно собрать два аншлага. А вместо этого матчи с трудом собрали половину арены.

Всегда есть ядро болельщиков, которое пойдёт на игру любимой команды в любых условиях – хоть оккупация, хоть ядерная война. Всегда есть те, у кого «спорт вне политики», или те, для кого хоккей превыше всего. Но похоже, что люди, которые приходили на хоккей как на интересное развлечение с классной атмосферой, перестали приходить.

Последний год у людей слишком мощная ассоциация между насилием и хоккеем. Я бы не удивился, если бы в администрации Лукашенко тоже поняли это – и начали сгонять на арену курсантов, срочников, красно-зеленых бюджетников и прочий подневольный люд. Именно для того, чтобы сделать видимость того, что народ якобы перевернул страницу.

К сожалению, в Беларуси любая независимая социология моментально уничтожается вот уже два десятилетия. У нас нет объективного исследования, которое показывало бы протестные настроения в обществе. Мы можем лишь использовать свой опыт и основываться на нём, что-либо предполагая.

На мой взгляд, хоккей стал одним из индикаторов протестных настроений. В прошлом году было сложно замерить этот показатель, потому что «Динамо» ограничило посещаемостью пятью тысячами.

Зато сейчас на примере полупустой «Минск-Арены» мы наблюдаем то, что называется потерей легитимности. Потому что многие люди не принимают любые мероприятия, которые ассоциируются с этим государством.

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