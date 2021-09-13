закрыть
13 сентября 2021, понедельник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как любовь режима шибанула по хоккею

4
  • 13.09.2021, 10:26
  • 4,420
Как любовь режима шибанула по хоккею

На примере полупустой «Минск-Арены» мы наблюдаем то, что называется потерей легитимности.

Перед началом этого сезона КХЛ я рассказывал You-Tube-каналу «ЧестнОК» про ожидания от посещаемости первых домашних матчей «Динамо». Говорил о том, что хоккей стал сильно ассоциироваться с насилием, а имиджевые провалы сборной всё равно повлияют на «Динамо» – но вряд ли «зубры» соберут меньше 10 тысяч зрителей в стартовых матчах. Что ж, это было слишком оптимистичным мнением, пишет бывший сотрудник ХК «Динамо-Минск» для «Трибуны».

Важное уточнение: два домашних матча – это небольшая выборка. Но есть кое-что, делающее эти два матча достаточно показательными и отражающими настроения людей. Дело в том, что на первый домашний матч сезона болельщики идут всегда. В 2011 году на «Минск-Арену» пришли 10 тысяч человек, после этого планка посещаемости первого домашнего матча не опускалась ниже 12 тысяч (при условии отсутствия ковидных ограничений).

Но в 2021-м пришли 8879 зрителей. Нельзя спихнуть такую низкую для «Динамо» посещаемость на неудачный день (пятница), плохого соперника (топовый «Автомобилист»), плохую предсезонку (без поражений) или предыдущий сезон (выход в плей-офф). В последнем доковидном сезоне на первый домашний матч «Динамо» пришли 15 266 болельщиков. И это на далёкий от понятия «топ» «Нефтехимик». И это после предсезонки, в которой набрались 9 поражений в 10 матчах, в том числе позорные от клубов Экстралиги.

По спортивной составляющей нынешнюю ситуацию можно сравнить с той, что сложилась в 2017 году, когда команда входила в сезон после в плей-офф, серьёзного обновления летом и нормальной предсезонки без провалов. Тогда на первый домашний матч пришли 13793 болельщиков, сейчас – 8879. Падение на треть. Два года назад подобное назвали бы оглушительным провалом. И в этом провале виноваты вовсе не клубные маркетологи. Так что же изменилось за эти четыре года?

Изменилось отношение общества к хоккею.

Но, может, всё дело в том, что болельщики выбирали между двумя играми и решили прийти на хоккей в воскресенье? Хорошо, переходим ко второму матчу.

7260 зрителей.

Два года назад матч с «Ак Барсом» собрал бы 13-14 тысяч как минимум. Для этого есть все условия – топовый соперник приезжает в воскресенье, причём в сентябре, когда люди скучают по хоккею и идут на все матчи, а не выбирают один из серии, как это происходит посреди сезона.

Может быть, помешал Минский полумарафон, проходивший в день матча с «Ак Барсом»? Но в 2019 году игра «Динамо» тоже наложилась на полумарафон – тогда пришли 13107 человек.

Можно сколько угодно говорить о стабилизации ситуации в Беларуси, о том, что люди сдались и смирились, что они решили жить как раньше. Но неприятие режима никуда не делось. И мы видим это отсутствие энтузиазма во всём, что ассоциируется с Лукашенко. На празднование дня города в Минске пришли буквально сотни человек, на Минском полумарафоне только по официальным данным число участников упало почти в четыре раза. И посещаемость ассоциирующегося с Лукашенко хоккейного клуба тоже упала.

Кто-то может сказать: но ведь 9 и 7 тысяч пришли, это очень много! Да, это много, если мы говорим об абсолютных показателях. Но дело же не в них. Огромное количество факторов указывало на то, что «Динамо» должно собрать два аншлага. А вместо этого матчи с трудом собрали половину арены.

Всегда есть ядро болельщиков, которое пойдёт на игру любимой команды в любых условиях – хоть оккупация, хоть ядерная война. Всегда есть те, у кого «спорт вне политики», или те, для кого хоккей превыше всего. Но похоже, что люди, которые приходили на хоккей как на интересное развлечение с классной атмосферой, перестали приходить.

Последний год у людей слишком мощная ассоциация между насилием и хоккеем. Я бы не удивился, если бы в администрации Лукашенко тоже поняли это – и начали сгонять на арену курсантов, срочников, красно-зеленых бюджетников и прочий подневольный люд. Именно для того, чтобы сделать видимость того, что народ якобы перевернул страницу.

К сожалению, в Беларуси любая независимая социология моментально уничтожается вот уже два десятилетия. У нас нет объективного исследования, которое показывало бы протестные настроения в обществе. Мы можем лишь использовать свой опыт и основываться на нём, что-либо предполагая.

На мой взгляд, хоккей стал одним из индикаторов протестных настроений. В прошлом году было сложно замерить этот показатель, потому что «Динамо» ограничило посещаемостью пятью тысячами.

Зато сейчас на примере полупустой «Минск-Арены» мы наблюдаем то, что называется потерей легитимности. Потому что многие люди не принимают любые мероприятия, которые ассоциируются с этим государством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман