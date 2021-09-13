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Зеленский: США должны наращивать свое присутствие в Украине

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  • 13.09.2021, 10:33
Зеленский: США должны наращивать свое присутствие в Украине
Владимир Зеленский

Получен четкий сигнал о приоритетах Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США должны нарастить свое присутствие в Украине.

В интервью Фариду Закарии на телеканале CNN он сказал, что речи об «уходе» США из Украины быть не может.

«Я говорил президенту Джо Байдену в частности о возможном уходе из Украины. Что это значит покинуть Украину? Я считаю, что наоборот — США должны усилить свое присутствие в Украине», — отметил Зеленский.

Комментируя свою встречу с Байденом, Зеленский заявил, что Украина находилась на первых местах в списке стран, с которыми глава Белого дома должен был встретиться.

«Это означает, что Украина является приоритетной для США, и мы за это благодарны. Это большой сигнал. Но по этому сигналу мы ожидаем действий», — подчеркнул Зеленский.

В конце августа Зеленский посетил США с первым официальным визитом. 1 сентября он провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, после чего отправился в Калифорнию, чтобы встретиться с главой Apple Тимом Куком и другими представителями технологической сферы, а также выступить с речью в Стэнфордском университете.

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