По фасаду режима пошли трещины 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

13.09.2021, 10:41

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Фото: ТАСС

Желающих замолвить за них словечко на горизонте не наблюдается.

Привет, дочка.

Кажется, непоколебимость дала трещину. Или, правильнее говорить, наверное, «слегка потрескалась», поскольку трещин обнаружилось сразу несколько. Не настолько глубоких, чтобы навредить чему-нибудь внутри, но фасад они подпортили.

Во-первых, пришлось менять главу хоккейной федерации. Потому что санкции, конечно, ничтожные и мелкотравчатые, но вот хоккея все равно жалко. И если выбирать между главой федерации и хоккеем, то хоккей все-таки дороже.

Во-вторых, пришлось извиняться перед католической церковью. Надо думать практика публичных извинений для белорусских властей – новый и незабываемый опыт. Белорусские власти век бы его не испытывали, но пришлось. И эти извинения вряд ли имеют отношение к сохранению межконфессионального мира или там уважению к чужим религиозным взглядам. Никто бы не стал напрягать уважаемых людей ради такой ерунды. Но в прошлую еще эпоху именно Католическая церковь выступила адвокатом белорусских властей на Западе. А сейчас белорусские власти не в том положении, чтобы разбрасываться адвокатами. Потому что толп желающих замолвить за них словечко на горизонте не наблюдается.

Но главное – все-таки история с прошениями написать прошения о помиловании. Оказывается, Наталью Херше и Андрея Почобута просили написать прошения уже трижды. Мы, конечно, знаем, что белорусские власти давно предлагают разным людям попросить о помиловании. Но предлагать это одно, а настойчиво упрашивать – совсем другое. И Андрею Почобуту, после того как он отказал в третий раз, все равно пообещали бороться за его освобождение.

Вот не зря вчера уже кое-кто вспомнил про переговоры. И сказал, что ни на какие переговоры белорусские власти с Западом не пойдут, пока Запад не отменит санкции. А мы же с тобой помним, что белорусские власти любят приписывать другим свои мечты, чаяния и тайные надежды. То есть, эти слова надо понимать в том смысле, что белорусские власти очень хотели о чем-нибудь поговорить, но не нашли взаимности. И даже операция по внедрению демократа стабильности на форум в Польше не помогла эту взаимность найти. И мигранты не помогли вызвать ЕС на разговор. Как не хотели они говорить с белорусскими властями, так и дальше не хотят. А вместо этого обсуждают белорусские власти за их спиной с каким-нибудь Путиным. А это мало того, что обидно, так еще и нервирует.

Получается, чтобы просто вызвать ЕС на прямой разговор придется платить и немножечко жертвовать своим непоколебимым имиджем. И судя по всему, белорусские власти к этому уже готовы, но все еще надеются скинуть цену. Освободить не всех, а только некоторых. И очень желательно, чтобы они сами об этом попросили. Тогда перед свидетелями стабильности можно будет изобразить, что людей освобождают по доброй воле. Из соображений этого… как его… гуманизма.

P.S Ну и про соколов тебе напоминаю, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

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