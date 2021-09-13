Медики оценили эффективность вакцин от COVID-19 для людей с аутоиммунными заболеваниями 13.09.2021, 10:50

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Нидерландские ученые провели крупное национальное исследование.

Существующие вакцины против коронавируса эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями. К последним относятся трудно излечимые нарушения иммунной системы, при которых она здоровые клетки организма распознает как потенциально опасные и атакует их.

К такому выводу пришли нидерландские ученые, которые провели крупное национальное исследование совместно с Медицинским центром университета Амстердама (UMC) и сетью банков крови Sanquin. Об этом сообщает Volkskrant.

В ходе научного эксперимента исследователи изучили эффективность препаратов, которыми делают прививки против COVID-19, для людей с ослабленной иммунной системой.

Результаты показали, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.

Иммунолог Тако Кауперс, который руководил исследованием, заявил, что такие данные намного "превзошли ожидания". Их уже передали в нидерландский Минздрав.

Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге решит, какие пациенты имеют право на бустерную дозу вакцины против COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцинации). При этом Кауперс ожидает, что в итоге совсем небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием позовут на дополнительную инъекцию.

Отметим: к одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний относят ревматоидный артрит, сахарный диабет 1-го типа, глютеновую болезнь (непереносимость глютена), псориаз, воспалительное заболевание кишечника, болезнь Аддисона (состояние, при котором надпочечники не производят достаточного количества гормонов – кортизола и альдостерона), витилиго (состояние, характеризующееся нарушением пигментации кожи), болезнь Хашимото (заболевание щитовидной железы при котором развивается гипотиреоз), болезнь Грейвса или диффузный токсический зоб (в этом случае характерен гипертиреоз).

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