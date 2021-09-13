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Доллар начал серьезно расти утром в понедельник

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  • 13.09.2021, 10:57
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Доллар начал серьезно расти утром в понедельник

Американская валюта в Беларуси заметно подорожала.

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 13 сентября.

Доллар добавляет 0,012 пункта и торгуется на уровне 2,5119 белорусского рубля.

Российский рубль падает на 0,0009 пункта — 3,4347 белорусского рубля за 100 российских.

Минувшая рабочая неделя (6-10 сентября) на БВФБ отсалютовала падением сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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