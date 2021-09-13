В Китае археологи нашли священное дерево из бронзы 13.09.2021, 11:01

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Видеофакт.

При раскопках одной из шести ям для жертвоприношений на археологическом памятнике Саньсиндуй было обнаружено священное бронзовое дерево культуры Шу, сообщает «Новое время».

Артефакт был найден в яме под номером 3. Он настолько сложен, что потребовалось четыре месяца, чтобы полностью раскопать его ветви, цветы, некоторые части ствола и украшения.

Специалистам пришлось быть особо острожными с двумя слоновьими бивнями, которыми украшен артефакт. Когда находку полностью извлекли на свет, археологам стало понятно, что это ритуальное изображение дерева в бронзе.

К настоящему моменту из жертвенной ямы 3 извлечены еще 729 предметов, в том числе 478 практически целых артефактов. Среди них — 293 бронзовых изделия, 45 предметов из нефрита, в том числе одна трубка с изображением священного дерева, 100 артефактов из слоновой кости, семь золотых украшений, два каменных орудия и 26 морских раковин.

Священные деревья на этом месте раньше находили. При раскопках ямы 2 в 1986 году были обнаружены сотни частей от бронзовых деревьев, большинство из которых были небольшого размера. Только три из них можно было собрать из составных частей.

Одно из этих трех бронзовых деревьев, колоссальный образец, на повторную сборку которого ушло десятилетие, теперь выставлен как центральная часть коллекции артефактов музея Саньсиндуй.

Конкретной информации о народе шу у ученых очень мало, так как письменных свидетельств не сохранилось. Археологические данные и более поздние летописцы указывают на то, что религия Шу была основана на поклонении солнцу, и бронзовые деревья, возможно, были ее частью.

В легенде Шу о Десяти Солнцах говорится, что птицы несут на спине девять солнц, прилетая утром со священного дерева на Востоке и приземляясь ночью на священное дерево на Западе. Согласно легенде, люди видели только птиц, а не солнце, которое они несли, поэтому они прожили свою жизнь, не подозревая, что были другие солнца, кроме того, которое мы знаем.

По словам Сюя Фейхуна, руководителя раскопок, новое дерево похоже на бронзовое дерево № 2, на восстановление которого археологам потребовалось более десяти лет. Тем не менее, проект все еще не завершен, так как некоторые части отсутствуют.

«Не исключено, что эти два объекта могут принадлежать к одному дереву. Если соединить два священных дерева в ямах № 2 и № 3, они могут объяснить множество академических проблем», — сказал Сюй.

Пока нет планов приступить к повторной сборке и восстановлению дерева из ямы 3 до тех пор, пока все шесть новых жертвенных ям не будут полностью раскопаны. Китайские ученые полагают, что только «вооружившись всей информацией и содержимым ям, археологи соберут это дерево».

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