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Хлопок

  • Эль Мюрид
  • 13.09.2021, 11:08
  • 2,234
Хлопок
Эль Мюрид

Российская инфраструктура исчерпывает свой ресурс.

На прошлой неделе произошло четыре взрыва газа в жилых домах в разных регионах России.

На модернизацию газового оборудования требуется не менее 300 млрд рублей, причем сумма может увеличиться как минимум вдвое. Само оборудование ветшает, износ домовых сетей запределен.

Проблема носит общий и системный характер — инфраструктура страны исчерпывает свой ресурс, который и так выбран сверх всяких нормативов. Вместо помощи братским людоедским режимам, финансирования войн за рубежом и беспробудного воровства власть должна бы обеспокоиться вопросами безопасности на своей территории. Но это в теории.

На практике под безопасностью в стране понимается террор в отношении инакомыслящих Здесь простор для творчества безбрежен. Однако исполнение реальных обязанностей власти перед людьми, в частности, поддержание работоспособности жизнеобеспечивающей инфраструктуры — это скучно, непонятно, да и не для того они захватывали власть, чтобы решать чужие проблемы.

Они решают свои.

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