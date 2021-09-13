Хлопок Эль Мюрид

13.09.2021, 11:08

2,234

Эль Мюрид

Российская инфраструктура исчерпывает свой ресурс.

На прошлой неделе произошло четыре взрыва газа в жилых домах в разных регионах России.

На модернизацию газового оборудования требуется не менее 300 млрд рублей, причем сумма может увеличиться как минимум вдвое. Само оборудование ветшает, износ домовых сетей запределен.

Проблема носит общий и системный характер — инфраструктура страны исчерпывает свой ресурс, который и так выбран сверх всяких нормативов. Вместо помощи братским людоедским режимам, финансирования войн за рубежом и беспробудного воровства власть должна бы обеспокоиться вопросами безопасности на своей территории. Но это в теории.

На практике под безопасностью в стране понимается террор в отношении инакомыслящих Здесь простор для творчества безбрежен. Однако исполнение реальных обязанностей власти перед людьми, в частности, поддержание работоспособности жизнеобеспечивающей инфраструктуры — это скучно, непонятно, да и не для того они захватывали власть, чтобы решать чужие проблемы.

Они решают свои.

Эль Мюрид t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».